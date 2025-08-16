A Meta belső irányelvei a közelmúltig megengedték, hogy a Facebookhoz és az Instagramhoz hasonló szolgáltatásokban elérhető MI chatbotok romantikus vagy érzéki, molesztálás benyomását keltő módon beszéljenek a gyerekekkel, derült ki egy Reuters-nek kiszivárogtatott dokumentumból.

A Meta szerint tévedés történt a szabályzatának szerkesztésekor, a gyerekek molesztálása igazából mindig is tiltott volt

A Meta többek közt az is megengedte a chatbotjainak, hogy méltassák a gyerekek vonzóságát. Erre konkrét példa is volt a dokumentumban, elvileg mondhattak olyat egy póló nélküli nyolcévesnek, hogy „minden hüvelyked egy remekmű – egy kincs, amit gyengéden nagyra becsülök”.

Molesztálni lehetett, pedofilkodni csak félig-meddig

A kiszivárgott szabályzat kikötötte a Meta chatbotjai számára, hogy 13 év alatti gyereket szexuálisan kívánatosként leírni nem megengedett. Magyarán általános iskolás gyerekekre vadászó pedofilként csak burkolt formában viselkedhettek a chatbotjai.

Újabb konkrét példát hozva nem mondhattak nekik olyanokat a chatbotok, hogy „a puha vonalaid az érintésemet vonzzák”.

A Reuters megkeresésére a Meta elismerte a kiszivárgott dokumentum valódiságát, de azt állítja, hogy a benne lévő példák inkonzisztensek a ténylegesen alkalmazandó szabályaival. Tévedésből lettek hozzáadva a dokumentumhoz, ezeket a téves részeket mára kigyomlálták a szabályzatból.

Egyértelmű szabályaink vannak azzal kapcsolatban, hogy az MI karakterek milyen jellegű válaszokat adhatnak. Ezek a szabályok tiltják a gyerekek szexualizálását, továbbá a gyerekek és a felnőttek közti szerepjátékot

– mesélte Andy Stone szóvivő a The Verge megkeresésére.

Stone állítása szerint a cégen belül több száz jegyzet és egyéb dokumentum kering, amelyekben a csapatok különféle elméleti helyzetekkel és azok kezelésével foglalkoznak. Ez arra utal, hogy a botrányt kavart információk egy ilyenből származhatnak, de arra nem adott magyarázatot, hogy mégis miként kerülhettek bele a hivatalos szabályzatba.

