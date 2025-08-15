Egy tiktokker anyuka egy kihívás miatt életveszélybe sodorta a kisbabáját

Nagy botrányt váltott ki egy mormon influencer a TikTokon. A 25 éves Mikayla Matthews, a népszerű The Secret Lives of Mormon Wives realitysorozat szereplője és főállású anyablogger a Nicki Minaj egyik videóklipje által inspirált stiletto kihívást teljesítette, ennek során keresztbe tett lábakkal, magassarkúban kell guggolni.

Magára és a babájára nézve is extra veszélyessé tette a tiktokos kihívás teljesítését a mormon anyablogger

Fotó: Mikayla Matthews / TikTok

Ez nem túl biztonságos, azonban Matthews többszörösen rá is tett, bekötött szemmel és a két hetes kislányát tartva próbálkozott a kihívás teljesítésével. A pontot azzal tette fel az i-re, hogy egy olyan műanyag gyerekszéken guggolt tűsarkúban, aminek az ülőrészén jókora szellőzőfuratok voltak, csak hogy rá és a gyermekre nézve is extra veszélyes legyen a mutatvány.

Felháborodtak a mormon anyablogger követői

A videót Matthews viccesnek szánta, az a felirat olvasható rajta, hogy „Ilyennek érződik az egyensúlyozás szülés után, négy gyerekkel és kenyérkeresőként”.

A valóságshow mellett gyerekneveléses és családi témájú videókban utazó anyablogger követői nem találták eszesnek a tréfát. Rengetegen felszólaltak a baba biztonsága miatt, és rápirították a nőre, hogy túlságosan messzire ment a nézettségért.

A mormonságot látszólag inkább figyelemfelkeltésre használó, mintsem ténylegesen való Matthews azzal reagált a felháborodásra, hogy „Tudom, mire vagyok képes. Nem csináltam volna, ha attól tartok, hogy elesek. 40 centire voltam a talajtól”. Ezután egy mostanra törölt képmontázst is készített, amiben azzal élcelődött, hogy túlreagálták a nézők az ügyet.

Pedig nem véletlenül aggódnak a követői, néhány napja Mariana Barutkina orosz anyablogger súlyos gerincsérülést szenvedett ugyanezen kihívás teljesítési kísérlete közben.

