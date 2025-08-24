Ez a megoldás, ha az érzékenyebb adatainkat nem szeretnénk a felhőben tárolni

A digitális életünk minden korábbinál több adatot termel. Fotók, videók, dokumentumok, zenék, céges fájlok – mindent digitálisan tárolunk. Sokan a felhőszolgáltatásokra hagyatkoznak, mint a Google Drive, a Dropbox vagy a OneDrive. Ezek kényelmesek, de egyben kockázatot is jelentenek: az adatok idegen szervereken vannak, a hozzáférés szabályozása korlátozott, és nem ritkák az adatvédelmi aggályok sem. A NAS (Network Attached Storage) egy olyan megoldás, amely az irányítást visszaadja a felhasználóknak. Saját otthonunkban vagy irodánkban hozhatunk létre adatközpontot, amelyet bárhonnan elérhetünk, de ahol az adatok feletti kontroll teljes egészében nálunk marad.

A QNAP TVS-675 NAS a felhő igazi alternatívája lehet.

A QNAP TVS-675 egy felsőkategóriás, hatékony NAS, amely sokkal többre képes, mint egyszerű adattárolás. A hatmagos, x86-alapú processzorral és akár 64 GB-ig bővíthető memóriával szerelt eszköz nemcsak biztonságos adatmentő, hanem valódi digitális központ, amely számos extra szolgáltatással segíti a mindennapokat.

A QNAP TVS-675 hardveres alapjai

A TVS-675 első pillantásra is komoly eszköz benyomását kelti. Masszív fémházban kapott helyet, hat meghajtóhelyet kínál, amelyekbe 3,5 hüvelykes HDD-k vagy 2,5 hüvelykes SSD-k szerelhetők. A különböző RAID konfigurációknak köszönhetően mindenki megtalálhatja a számára megfelelő egyensúlyt a sebesség és a biztonság között.

A motorháztető alatt egy hatmagos, x86-alapú processzor dolgozik, amely komoly számítási teljesítményt nyújt – nem csupán adatmozgatásra, hanem multimédiás feldolgozásra és virtualizációra is alkalmas. A memória alapból 8 GB, de akár 64 GB-ig bővíthető, így hosszú távon is biztosított a rugalmasság.

Külön említést érdemel a két darab 2,5 GbE hálózati port, amelyek támogatják a link aggregációt. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy akár 5 Gbps-os adatátviteli sebességet is elérhetünk, ami különösen hasznos, ha egyszerre több felhasználó dolgozik nagy méretű fájlokkal.

A HDMI 2.0 kimenet lehetővé teszi, hogy közvetlenül egy tévére vagy monitorra csatlakoztassuk, és 4K felbontásban élvezzük a multimédiás tartalmakat. Ez egy NAS esetében igazi extrának számít.