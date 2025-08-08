Eladó az amerikai űrprogram egyik relikviája – nem fogja elhinni, hogy mekkora

Döbbenetes műtárgy bukkant fel az űrkutatás szerelmesei és a különleges járműveket gyűjtők számára, szabadon megvásárolhatóvá a NASA egy régi, parancsnoki lakóautója. A szolgálati ideje alatt NASA 025 Command Vehicle néven számon tartott, egyedi tervezésű AirStream lakókocsi az Edwards légitámaszponton és a környékén volt használatban, plusz volt néhány útja a Ohio és Kalifornia között, de így is csak 13 261 kilométer van benne.

Akció közben a NASA 25 parancsnoki jármű

Fotó: NASA

Az 1990-ben gyártott lakókocsit három éve Jonathan Kitzen vásárolta meg egy kormányzati aukción a NASA-tól, potom 21 ezer dollárt fizetett érte. A férfi annyit tudott róla, hogy egy AirStream lakókocsiról van szó, de arról fogalma sem volt, hogy az űrrepülőgépes programban használt, és egyetlen kimondottan parancsnokinak tervezett jármű tulajdonosa lett.

Az átvételekor pánikszerű dühöngéssel fogadta a NASA leltárosa: tévedésből adták el a járművet, múzeumnak kellett volna adományozniuk az amerikai űrprogram relikviáját, de most már nem tudnak mit kezdeni a tévedéssel.

Nagy pénzt keresne Kitzen a NASA lakóautóján

Kitzen nem részletezett okból nem kívánja megtartani a közel 10 méter hosszú lakóautót, a különleges járművek adásvételére szakosodott Hemmings piactéren 199 ezer dollárért, azaz 68 millió forintért hirdeti.

Ez sokkal több, mint amiért vette, de állítása szerint 45 ezer dollárt költött tervek és módosítási stratégiák kidolgozására, részben mert a kocsival érkezett, 3000 oldalas műszaki dokumentáció nem fedi a valóságot. Végül tudni kell, hogy valamikor és valamiért a NASA le is fényeztette a lakóautót, így kívülről nem úgy néz ki, mint a régi fotókon, mikor űrhajók előtt és mellett parádézott.

Így néz ki manapság a NASA 25, az ügynökség valamiért sajnos lefényeztette

Fotó: Jonathan Kitzen

Kitzen végső soron befektetési célra való megvásárlásra ajánlja, szerinte látványosságként mutogatva hipp-hopp visszahozhatja az árát.

