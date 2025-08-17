Sírva fakadnak az állatvédők a Nintendo játékától

Hamar közönségkedvenccé vált a játékosok körében a Nintendo Switch 2 kézikonzolon elérhető Mario Kart World legújabb versenyzője, a tehén karakter. A szimplán Cow néven futó figura népszerűsége híres-hírhedt PETA figyelmét is felkeltette, az állatvédő csoport nyílt levélben kérte a Nintendo elnökétől, Shuntaro Furukawától, hogy távolítsák el a tehén orrában látható karikát.

Talán azt sem tudja a Nintendo, hogy mire való az orrkarika

Fotó: Anastasiia Chepinska / Unsplash

Az állatvédő szervezet szerint a játékbeli orrkarika elbagatellizálja az állatok valóságban átélt szenvedéseit. A PETA úgy fogalmazott: „A tehén orrában lévő karika elsiklik az állatok ellen elkövetett, valós életbeli erőszak és brutalitás felett. Ezért kérjük, hogy adjanak ennek a szeretett karakternek egy apró, de jelentős frissítést: vegyék le a karikáját, hogy szabadon versenyezhessen – olyan fájdalmas emlékeztető nélkül, hogy egyes iparok profitgeneráló gépeknek tartják az állatokat”.

Nem először keresztezi a Nintendo a PETA útját

A levél szerint az állattenyésztésben használt orrkarikák célja az állatok irányítása, kizsákmányolása, továbbá „halálba rángatása”. A PETA videójátékos megjegyzéssel zárta a mondandóját: „Minden állat valaki. Hagyjuk meg a karikákat Sonicnak, és engedjük a tehenet szabadon lélegezni!”.

Nem ez az első alkalom, hogy a szervezet Nintendo-játékokat céloz meg: 2021-ben azt kérte, hogy Super Smash Bros. Ultimate-be kerüljön be a saját kabalacsirkéje, az Animal Crossing: New Horizonshöz pedig vegán játékos útmutatót adott ki, amelyben nem javasolta a játékbeli horgászatot, mert az „káros az állatokra és a bolygóra”.

Hírünk írásáig a Nintendo nem reagált a PETA nyílt levelére.

