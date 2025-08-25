Így mentené meg az emberiséget a mesterséges intelligenciától a Nobel-díjas tudós

Kétségbeesetten hangzó ötlettel lepte meg a világot Geoffrey Hinton, a neurális hálózatok úttörő kutatója, akit gyakran az MI keresztapjaként tartanak számon. A gépi tanulást lehetővé tevő egyes alaptechnológiák felfedezéséért és feltalálásért tavaly Nobel-díjat kapott tudós egy Las Vegas-i konferencián azt állította, hogy ha elég okossá válik a technológia, akkor az emberiség el fogja veszíteni felette az irányítást.

A Nobel-díjas tudós egyetlen modellt ismert, ami megmentheti az emberiséget az MI általi kiirtástól

Hinton meglátása szerint a szuperintelligens MI előbb-utóbb két fundamentális célt fog kitűzni saját maga elé: a túlélést és a hatalomszerzést. A mesterséges intelligenciás ipar ezeket az elméleti helyzeteket azzal kívánja kezelni, hogy utasításokkal elnyomná a technológia efféle törekvéseit, ám Hinton szerint ez bukásra van ítélve, mert az MI egyszerűen nem fog engedelmeskedni a vészféket jelentő utasításoknak.

Mesterséges anyai ösztönt javasol a Nobel-díjas

Hinton véleménye szerint az emberiség kiirtása csak azzal kerülhető el, ha a mesterséges intelligenciákba mélységesen bele van építve egy anyai ösztönt imitáló jelenség, amely arra készteti azokat, hogy gondoskodjanak rólunk, mint az anya a gyermekéről.

Az egyetlen modellünk arra, mikor egy sokkal intelligensebb lényt képes irányítani egy kevésbé intelligens lény, az a csecsemő és az anya kapcsolata

– mondta Hinton.

Véleménye szerint ha a jövő MI-rendszerei nem szülőként tekintenek ránk, akkor egyszerűen megszabadulnak tőlünk, lecserélnek bennünket.

Ez rendkívül érdekes gondolatmenet a Nobel-díjas tudós részéről, bár voltak olyanok, akik kritikákat fogalmaztak meg a koncepcióval szemben. Mind közül a legkomolyabban vehető, hogy az anyai ösztönnek titulált jelenséget egyesek jókora részt tanult dolognak és társadalmi nyomás eredményének válik. Ezzel lehet vitatkozni, elvégre az állatok is ösztönszerűen gondoskodnak az újszülött vagy kikelt utódaikról, pedig ők meg sem értenek efféle koncepciókat.

