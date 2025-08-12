Nem jutunk szóhoz: kidobták a szélhámosnő divatfotózása után a nyuszikat

Jó eséllyel sokaknak ismerősen hangzik Anna Sorokin neve. A manapság Anna Delvey művésznéven ismert nő minden idők egyik legismertebb szélhámosnője, az Egyesült Államokban gazdag örökösnőnek adta ki magát, majd különféle magánbefektetőkből és bankokból 250 ezer dollárt csalt ki a luxus életmódjának a finanszírozására.

Nem is érthető, hogy miért nem bérelte az állatokat a szélhámosnő stábja

Fotó: Satyabratasm / Unsplash

A szélhámosnő 2022-ben óvadék ellenében szabadlábra került, bár a mai napig kénytelen viselni a GPS-es nyomkövetőjét. Ez nem akadályozta meg abban, hogy feltörekvő divatmodellé váljon, a közösségi médiás inluencerkedés mellett még ruhabemutató kifutóján és a Dancing with the Stars műsorban is szerepelt, bár a bokaperece kissé elvonta a figyelmet a produkcióiról.

A szélhámosnőt is meglepte a Nyuszi-gate

Delvey most teljesen váratlanul újból a figyelem középpontjába került, egy közösségi médiás fotózás során pórázon lévő nyuszikkal pózolt. Ezzel önmagában semmi baj sem lett volna, azonban a divatfotózás után egyszerűen szélnek eresztették az állatokat a New York-i Prospect Parkban.

A környékbeli lakók értesítették az állatvédőket, akik végül három nyuszit fogtak be. Röviddel később Delvey közösségi médiás fotói alapján felmerült a gyanú, hogy a fotózására szerzett nyuszikról lehet szó, az egyik könnyen felismerhetőnek bizonyult az egyedi mintázatú bundájáról.

Nem mindegyik állat került elő, a szélhámosnő fotóin lévő fehér nyuszi sorsa is ismeretlen.

Az ügyet természetesen gyorsan felkapta a közösségi média. Az állatbarátok és az állatvédők is megmondták a magukét, hogy beállított internetes cukiskodásra jók voltak a nyuszik, de annyi már nem volt Delvey-ben és a csapatában, hogy gondoskodjanak az állatok jólétéről.

A botrány kipattanása után Delvey azt nyilatkozta a Page Sixnek, hogy ő vegetáriánus, és fogalma sincs, hogy honnan jöttek a nyuszik és mi lett velük. Ezt alátámasztani látszanak a szélhámosnő és a fotós csapat üzenetváltásai. A fotós Jasper Soloff ügyvéde szintén tagadta, hogy a kutyatartó és szintén nagy állatbarát férfinek bármi köze lenne a botrányhoz.