Ez a kütyü olyat tud, ami megváltoztathatja az életét

Nyílt platform, fejlesztői támogatással

A Brilliant Labs fejlesztői platformot is biztosít azok számára, akik egyedi funkciókat szeretnének készíteni a szemüveghez. A gyártó szerint ez lehetővé teszi a közösségi alapú bővítéseket, például új AI-modulok integrálását.

A jövőben érkezhet olyan verzió is, amely dioptriás lencsékkel kompatibilis, így az eszköz látáskorrekciót is biztosíthat majd a felhasználók számára.

A technológia helye a piacon

A most bemutatott eszköz nem egyedülálló a piacon. Más gyártók, például az Apple és a Meta is fejlesztenek hasonló szemüvegeket, azonban a Brilliant Labs megközelítése eltérően kompakt és kevésbé invazív formát alkalmaz. Hogy ez mennyire válik be a fogyasztóknál, az a következő hónapok eladási számain és a felhasználói visszajelzéseken múlik.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!