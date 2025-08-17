Nem kell többet kulcscsomó, ha okoszárat használunk

Az okoszárak alapgondolata, hogy megszabadítanak a fizikai kulcstól, amelyet elhagyhatunk, ellophatnak tőlünk, vagy amely egyszerűen kényelmetlen a mindennapokban. Ehelyett digitális azonosítást használnak, jellemzően okostelefonon, okosórán vagy más kompatibilis eszközön keresztül. Az ajtó nyitása és zárása így egyszerűen, egy érintéssel vagy akár teljesen automatikusan történhet.

Nuki Smart Lock Pro okoszár

A technológia fejlődésével az okoszárak ma már több kommunikációs protokollt is használnak: Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, Thread vagy Z-Wave, amelyek lehetővé teszik a közvetlen és a távoli elérést is. Ez azt jelenti, hogy akár a világ másik feléről is kinyithatjuk az ajtót, ha például családtag vagy futár érkezik.

A rugalmasság mellett a biztonság is fontos szempont. Az okoszárak képesek naplózni minden nyitást és zárást, így pontosan tudhatjuk, ki mikor lépett be. Sok modell ideiglenes hozzáférést is biztosít, amely időkorláthoz köthető. Ez ideális megoldás például Airbnb-lakások tulajdonosainak, de családi házakban és irodákban is egyre gyakrabban alkalmazzák.

A legismertebb okoszár

A Nuki már évek óta az európai okoszárpiac egyik legismertebb szereplője, a Smart Lock Pro pedig a cég jelenlegi csúcskategóriás modellje. Legnagyobb előnye, hogy a legtöbb meglévő zárbetéttel kompatibilis, és belülről, a kulcs helyére vagy fölé szerelve működik, így kívülről semmi nem árulkodik arról, hogy okoszárat használunk.

Szinte bármilyen zárral kompatíbilis.

A készülék elegáns, minimalista formát kapott, masszív műanyag és fém kombinációjával. Az előző generációhoz képest erősebb és halkabb motor dolgozik benne, a beépített, USB-C porton tölthető akkumulátor pedig kényelmesebb használatot biztosít, mint a cserélhető elemek.

A Nuki Smart Lock Pro Bluetooth, Wi-Fi és Thread támogatással érkezik, így könnyedén illeszthető az Apple Home, Google Home vagy Amazon Alexa ökoszisztémájába. Ez azt jelenti, hogy hangutasítással is vezérelhetjük, vagy automatizált jelenetekbe illeszthetjük – például úgy, hogy az ajtó záródjon, amikor elindulunk otthonról, és nyíljon, amikor hazaérünk.