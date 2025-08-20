Így csalnak ki milliókat emberekből érzelmi manipulációval a neten

Nem vírus, nem hacker, hanem empátia és figyelmesség – ezekkel kezdődik az egyik legveszélyesebb online átverés. A hazai szakértők szerint a kapcsolati alapú befektetési online csalások ellen csak tudatossággal védekezhetünk.
A digitális csalások új hulláma nem technikai trükkökkel, hanem emberi közelítéssel támad. A „pig butchering”, vagyis „disznóvágás” típusú átverések során a bűnözők hosszan építik az érzelmi kapcsolatot, hogy aztán egy hamis befektetési lehetőség ürügyén jelentős pénzösszegeket csaljanak ki.
A kapcsolatfelvétel gyakran ártatlanul indul: egy társkeresőn, közösségi oldalon, vagy akár egy félreírt üzenet révén. A másik fél barátságos, figyelmes, megértő – sokszor pont azt nyújtja, amire az áldozat régóta vágyik. Mire a befektetési ajánlat szóba kerül, már egy bizalmi kapcsolat látszatát kelti a kommunikáció, így az áldozat nem pénzügyi döntést hoz, hanem egy kapcsolatba fektet – legalábbis azt hiszi.
A „lehetőség” általában egy professzionálisnak tűnő, hamis kriptovaluta-platformon keresztül érkezik. A kezdeti kisebb befizetéseket a rendszer gyors hozammal jutalmazza, ami újabb bizalmat szül. A célpont végül akár élete megtakarítását is átutalja – nem ritkán több tízmillió forintot.
A rendőrség és a szakértők szerint a módszer Magyarországon is terjed. Egy férfi például egy népszerű társkeresőn ismerkedett meg egy nővel, akivel hónapokig beszélgetett. A kapcsolat mélyült, az ajánlat pedig megbízhatónak tűnt – végül a férfi 14 millió forintot vesztett.
Egy másik, még súlyosabb esetben egy nő egy magát külföldi üzletembernek kiadó csalónak utalt el összesen 120 millió forintot. A hamis netbanki képernyők, a megrendezett „jogi probléma” és a digitálisan hitelesnek tűnő bizonyítékok végül megtörték az áldozat biztonságérzetét.
A kárt nemcsak anyagilag, hanem érzelmileg is nehéz feldolgozni: az áldozatok gyakran szégyellik, hogy bedőltek, így sokszor későn kérnek segítséget.
Ahogy Forgó Mónika, a Nemzeti Kibervédelmi Intézet szakértője fogalmazott: ezek a támadások nem a technikát, hanem az embert célozzák. A csalók épp az érzelmekre alapoznak, és olyan meggyőző hamis világot építenek – SSL-tanúsítvánnyal, valósnak tűnő árfolyamokkal, ügyfélszolgálattal –, amelyben az áldozatok önként cselekszenek.
Román Boglárka klinikai szakpszichológus szerint ezek az átverések az emberi hiányérzetre építenek: figyelmet, megértést, elfogadást nyújtanak. A kapcsolat bensőségessé válik, a gyanú elhal, és a valóság helyét fokozatosan átveszi az illúzió.
A manipuláció lényege, hogy az áldozat maga is elkezdi megkérdőjelezni az érzéseit: „Túlérzékeny vagyok?”, „Tényleg olyan gyanús ez?”, „Csak én reagálok túl?” – ezek a gondolatok már annak jelei, hogy valaki egy hamis érzelmi világban sodródik.
Ezek a csalások nem feltétlenül hagynak technikai nyomot. Nem tartalmaznak vírusokat, nem küldenek gyanús fájlokat – hanem a mi jóhiszeműségünkre alapoznak. A klasszikus biztonsági eszközök – vírusirtók, tűzfalak – nem képesek kiszűrni egy empátiával teli beszélgetést vagy egy jól megírt, emberi hangvételű üzenetet.
Ezért a szakértők szerint az egyetlen valódi védelem a digitális tudatosság. Ismernünk kell a manipulációs mintákat, tudnunk kell, hogy „túl szép, hogy igaz legyen” alapon még mindig rengetegen esnek áldozatul. És ha már megtörtént a baj, akkor a legfontosabb: ne hallgassunk róla.
A Médiaunió „A kulcs te vagy!” kampánya pontosan erre hívja fel a figyelmet: a digitális világban nem csak a technológiai védelem számít, hanem az emberi éberség is. A csend a csalók legerősebb szövetségese – a nyílt beszéd pedig a legnagyobb ellenségük.
