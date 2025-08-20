Így csalnak ki milliókat emberekből érzelmi manipulációval a neten

Nem vírus, nem hacker, hanem empátia és figyelmesség – ezekkel kezdődik az egyik legveszélyesebb online átverés. A hazai szakértők szerint a kapcsolati alapú befektetési online csalások ellen csak tudatossággal védekezhetünk.

Az online csalások gyorsabban fejlődnek, mint az ellenük kitalált módszerek.

Ezek az online csalások az érzelmekre építenek – nem a jelszavainkra

A digitális csalások új hulláma nem technikai trükkökkel, hanem emberi közelítéssel támad. A „pig butchering”, vagyis „disznóvágás” típusú átverések során a bűnözők hosszan építik az érzelmi kapcsolatot, hogy aztán egy hamis befektetési lehetőség ürügyén jelentős pénzösszegeket csaljanak ki.

A kapcsolatfelvétel gyakran ártatlanul indul: egy társkeresőn, közösségi oldalon, vagy akár egy félreírt üzenet révén. A másik fél barátságos, figyelmes, megértő – sokszor pont azt nyújtja, amire az áldozat régóta vágyik. Mire a befektetési ajánlat szóba kerül, már egy bizalmi kapcsolat látszatát kelti a kommunikáció, így az áldozat nem pénzügyi döntést hoz, hanem egy kapcsolatba fektet – legalábbis azt hiszi.

A „lehetőség” általában egy professzionálisnak tűnő, hamis kriptovaluta-platformon keresztül érkezik. A kezdeti kisebb befizetéseket a rendszer gyors hozammal jutalmazza, ami újabb bizalmat szül. A célpont végül akár élete megtakarítását is átutalja – nem ritkán több tízmillió forintot.

Magyar áldozatok is egyre gyakrabban jelentkeznek

A rendőrség és a szakértők szerint a módszer Magyarországon is terjed. Egy férfi például egy népszerű társkeresőn ismerkedett meg egy nővel, akivel hónapokig beszélgetett. A kapcsolat mélyült, az ajánlat pedig megbízhatónak tűnt – végül a férfi 14 millió forintot vesztett.

Egy másik, még súlyosabb esetben egy nő egy magát külföldi üzletembernek kiadó csalónak utalt el összesen 120 millió forintot. A hamis netbanki képernyők, a megrendezett „jogi probléma” és a digitálisan hitelesnek tűnő bizonyítékok végül megtörték az áldozat biztonságérzetét.

A kárt nemcsak anyagilag, hanem érzelmileg is nehéz feldolgozni: az áldozatok gyakran szégyellik, hogy bedőltek, így sokszor későn kérnek segítséget.