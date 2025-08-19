Beindította az emberek fantáziáját az Onlyfans-modell szívélyessége

MrBeast, a világ legtöbb feliratkozóval rendelkező youtubere egy 17 órás élő közvetítés keretében szervezett adománygyűjtést a TeamWater kezdeményezés javára; ennek során árulta el azt is, hogy mennyit költ havonta a személyi védelmére. Az időérzékeny kampány célja, hogy több millió ember számára biztosítson tiszta ivóvizet, és augusztus végéig 40 millió dollárt kíván összegyűjteni. A közvetítés több mint 12 millió dollárt hozott, amelyből egy adomány kiemelkedett, mind az összege, mind az OnlyFans-es eredete miatt.

Nem mindenki hiszi el Sophie Rainnek, hogy önzetlenül jótékonykodott az OnlyFans-vagyonából

Fotó: Sophie Rain / Instagram

Sophie Rain, egy mindössze húszéves OnlyFans-modell a közvetítés alatt jelentkezett be telefonon, és bejelentette, hogy egymillió dolláros adományt ajánl fel a nemes célra. A hatalmas adomány azonnal a figyelem középpontjába helyezte, és a kritikusai szerint az önzetlen segítségnyújtás helyett ez volt a felajánlásának valódi célja.

Jó helyre kerül a piszkosnak vélt OnlyFans-pénz

Noha sokan hálával és elismeréssel fogadták Rain gesztusát, az interneten hamar megjelentek a kritikusok is. Az egyesek „piszkos pénznek” nevezték az adományt, utalva a modell munkájára. Sophie azonban nem hagyta magát, és frappáns választ adott a közösségi médiában: „Nevezzék, aminek akarják, de én így is egymillió dollárral többet adományoztam, mint önök.”

Jó eséllyel megoldatlan rejtély marad a széles publikum számára, hogy Sophie Rain tettét mekkora arányban vezérelte az önzetlenség és az önreklámozási szándék.

Viszont többen felhívták rá a figyelmet, hogy OnlyFans-en 2023 óta erotikus képeket megosztó, Miamiban székelő nő leírhatja az adójából az 1 millió dollár adományt, így valószínűleg semmibe sem került számára a nagylelkűség.

FULL: Sophie Rain just left Adin Ross, MrBeast, & xQc in shock after donating $1,000,000 to MrBeast’s charity live on stream, making her the highest donor out of any creator pic.twitter.com/G2l9CNL1BN — AdinUpdate (@AdinUpdate) August 15, 2025

Emellett Rain pont júliusban árulta el, hogy az OnlyFans-oldalának elindítása óta már 80 millió dollárnál, avagy 27 milliárd forintnál is többet kaszált az erotikus tartalmaival, így akkor sem kopna fel az álla, ha tényleg le kellene mondania az összegről. A kapott nyilvánosság viszont garantálja, hogy újabb előfizetőket vonzzon a felnőttoldalon.

