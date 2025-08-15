Betilthatják az erotikus élő közvetítéseket

Az OnlyFans és hasonló platformok működését alapjaiban érintheti a svéd parlament friss döntése, amely kriminalizálja az erotikus livestream-szolgáltatások fizetett fogyasztását. A kormány célja a szexuális kizsákmányolás visszaszorítása, de sok tartalomkészítő szerint ezzel a megélhetésüket veszélyeztetik.
2025 júliusától Svédországban tilos lesz fizetett erotikus élő közvetítéseket nézni vagy azokba interaktívan bekapcsolódni. A döntés egy átfogó törvénymódosítás része, amely a skandináv ország 1999 óta érvényben lévő prostitúciós tilalmát terjeszti ki a digitális térre. A parlament nagy többséggel fogadta el a jogszabályt, amely az úgynevezett „Nordic Model” elvein alapul: nem a szolgáltatót, hanem a fizető ügyfelet büntetik.
A svéd kormány érvelése szerint a fizetett online szexuális tartalmak – például az OnlyFans élő közvetítései – új formáját jelentik a „szexvásárlásnak”. A szabályozás célja, hogy védje a fiatalokat és a kiszolgáltatott helyzetben lévőket, akiket gyakran érint a szexuális kizsákmányolás, a kényszerítés vagy akár az emberkereskedelem.
A tiltás főbb pontjai
Az intézkedés azonnali ellenállást váltott ki a szexmunkások érdekvédelmi szervezeteiből és az OnlyFans tartalomkészítői közösségéből. Szerintük a döntés figyelmen kívül hagyja, hogy sokan önként, saját akaratukból választják ezt a munkát, és teljes kontrollal rendelkeznek tartalmaik felett. A kritikusok szerint a tiltás nem a kizsákmányolást szorítja vissza, hanem azokat is ellehetetleníti, akik számára ez a fő bevételi forrás.
Teresa Carvalho miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a törvény célja nem a felnőtt tartalomkészítők kriminalizálása, hanem a kockázatok csökkentése. Szerinte a kutatások és bűnügyi jelentések egyértelműen kimutatták, hogy az online prostitúció szorosan összefügg a szexuális kizsákmányolással, az emberkereskedelemmel és más, a prostitúcióhoz kapcsolódó visszaélésekkel.
A kormány úgy véli, hogy a digitális korszakban a jogalkotásnak lépést kell tartania az új kihívásokkal, és az online térben is ugyanazokat a védelmi mechanizmusokat kell biztosítani, mint a fizikai világban.
A svéd döntés akár más uniós országok számára is mintát adhat, amelyek hasonló problémákkal küzdenek az online szexipar szabályozásában. Ha a modell beválik, elképzelhető, hogy az EU szintjén is napirendre kerül a téma.
A tiltás ugyanakkor új kérdéseket is felvet: vajon hogyan lehet hatékonyan ellenőrizni a fizetett livestream-tartalmak fogyasztását, és nem vezet-e mindez a szolgáltatások földalatti, nehezebben ellenőrizhető formáinak erősödéséhez?
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!