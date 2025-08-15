Betilthatják az erotikus élő közvetítéseket

Az OnlyFans és hasonló platformok működését alapjaiban érintheti a svéd parlament friss döntése, amely kriminalizálja az erotikus livestream-szolgáltatások fizetett fogyasztását. A kormány célja a szexuális kizsákmányolás visszaszorítása, de sok tartalomkészítő szerint ezzel a megélhetésüket veszélyeztetik.

Az OnlyFans komoly bajba kerülhet, ha ezt a döntést az EU-ban precedensként értelmezik.

Fotó: Unsplash

Svédország új frontot nyit az online szexipar ellen

2025 júliusától Svédországban tilos lesz fizetett erotikus élő közvetítéseket nézni vagy azokba interaktívan bekapcsolódni. A döntés egy átfogó törvénymódosítás része, amely a skandináv ország 1999 óta érvényben lévő prostitúciós tilalmát terjeszti ki a digitális térre. A parlament nagy többséggel fogadta el a jogszabályt, amely az úgynevezett „Nordic Model” elvein alapul: nem a szolgáltatót, hanem a fizető ügyfelet büntetik.

A svéd kormány érvelése szerint a fizetett online szexuális tartalmak – például az OnlyFans élő közvetítései – új formáját jelentik a „szexvásárlásnak”. A szabályozás célja, hogy védje a fiatalokat és a kiszolgáltatott helyzetben lévőket, akiket gyakran érint a szexuális kizsákmányolás, a kényszerítés vagy akár az emberkereskedelem.

A tiltás főbb pontjai

Minden fizetett erotikus livestream fogyasztása illegális lesz, beleértve az interaktív részvételt is

A szabályozás az OnlyFanshez hasonló platformokat is érinti

A törvény a fizető felhasználókat bünteti, nem a tartalomkészítőket

A cél a fiatalok és sérülékeny személyek védelme a kizsákmányolástól

A jogszabály 2025 júliusában lép hatályba

Megélhetési válság a tartalomkészítőknek - és az OnlyFansnek

Az intézkedés azonnali ellenállást váltott ki a szexmunkások érdekvédelmi szervezeteiből és az OnlyFans tartalomkészítői közösségéből. Szerintük a döntés figyelmen kívül hagyja, hogy sokan önként, saját akaratukból választják ezt a munkát, és teljes kontrollal rendelkeznek tartalmaik felett. A kritikusok szerint a tiltás nem a kizsákmányolást szorítja vissza, hanem azokat is ellehetetleníti, akik számára ez a fő bevételi forrás.

A kormány álláspontja

Teresa Carvalho miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a törvény célja nem a felnőtt tartalomkészítők kriminalizálása, hanem a kockázatok csökkentése. Szerinte a kutatások és bűnügyi jelentések egyértelműen kimutatták, hogy az online prostitúció szorosan összefügg a szexuális kizsákmányolással, az emberkereskedelemmel és más, a prostitúcióhoz kapcsolódó visszaélésekkel.