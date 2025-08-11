Meglőtt paintballal egy járókelőt a botrányhős nő

Az élő internetes közvetítésekre szakosodott Kick szolgáltatás továbbra sem hajlandó kitenni a közösségellenes magatartást tanúsító személyiségeinek a szűrét. A legújabb incidens során a XenaTheWitch néven futó nő váltott ki nagy indulatokat, élő adásban egy ártatlan járókelőt lőtt meg a paintball puskájával.

Nem a paintballos eset a XenaTheWitch néven futó nő első botránya

Az eset egy texasi Austinban megrendezett kincsvadászatos esemény során történt. A 30 ezer dolláros fődíjért másokkal versengő XenaTheWitch azt állítja, hogy véletlenül lőtte meg a védőszerelés nélkül, a rossz helyen a rossz időben éppen elfutott nőt, bár az incidensről készült saját felvétele ennek ellentmondani látszik, az áldozatot nehezen lehetett véletlenül összetéveszteni a játék egy másik résztvevőjével.

Egy másik streamer közvetlen a ravasz meghúzása után azt mondta neki, hogy „Majdnem egy valódi dolgozót lőttél meg”. Erre a streamer azzal válaszolt, hogy „Lesz×rom”.

A paintballos lövöldözés csak a legújabb botránya

A bikinis nőt a jobb combján érte a paintball-lövedék, és belehalni ugyan nem fog, de sejthetően nagyon fájt neki a találat. Az élőben közvetítő kickes személyiségek ezután megkeresték, ahol megmondta a magáét.

Az áldozat körül lévő és egyes internetes netes nézők is rendőrség értesítését firtatták.

„Élő adásonként egy bűncselekmény” – kommentálta a kickes személyiség legújabb tettét egy netező az X közösségi oldalon.

A mostani incidens XenaTheWitch legújabb botránya, legerősebb korábbi eset során az operatőre veszekedés közben összetörte egy Uber-sofőr mobilját. A Kick online közvetítéses oldal hírünk írásáig nem reagált a botrányra, és a korábbi példák alapján esélyes, hogy semmit sem lesz majd az ügyből.

A XenaTheWitch-hez hasonló személyiségeket nem tolerálja a piacvezető Twitch élő közvetítéses szolgáltatás. Az onnan kitiltott figurák gyakran a Kicken kötnek ki, mert sokkal lazább a szabályzata, és még a létező szabályok betartását sem veszi komolyan.

