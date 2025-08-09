Hírlevél

Vége a jelszavak korának? Itt az új rendszer, ami kifoghat a hackereken

A jelszavak évtizedeken át az online biztonság alapját jelentették, de most úgy tűnik, eljött a váltás ideje. A passkey egy egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb módszert kínál, amit a nagy techcégek is támogatnak.
A jelszavak története közel hatvan évre nyúlik vissza: az 1960-as évek számítógépes rendszerein a felhasználók rövid, könnyen megjegyezhető karakterláncokkal védték adataikat. Az internet elterjedésével a jelszavak szerepe megsokszorozódott: ma már nem csak a munkahelyi rendszereinkhez, hanem a közösségi média fiókjainkhoz, banki alkalmazásainkhoz és e-mailjeinkhez is kulcsot jelentenek. Ez a kulcs azonban sokszor gyenge láncszemnek bizonyul. A felhasználók gyakran egyszerű, könnyen kitalálható jelszavakat választanak, vagy ugyanazt használják több fiókhoz. A hackerek számára ez aranybánya: egyetlen megszerzett jelszóval akár több rendszerhez is hozzáférhetnek. Emellett a jelszó-adatbázisok feltörése és kiszivárgása is mindennapos jelenség, ami több milliárd felhasználót érintett az elmúlt években. A jelszóhasználat másik komoly hátránya a felhasználói élmény. Az emberek többsége nehezen jegyzi meg a bonyolult kombinációkat, ezért gyakran írásban tárolja őket vagy könnyen kitalálható változatokat hoz létre. Ez nemcsak kényelmetlen, hanem veszélyes is. Mindezt egyben válthatja ki a passkey.

Passkey Gmail
Ilyen QR-kódod hoz létre a Passkey, amit a telefonunk kamerája felismer és innentől a telefonunk ujjlenyomat-leolvasóját használva tudunk belépni a Gmail rendszerébe.

Mi az a passkey és miért forradalmi?

A passkey egy újfajta hitelesítési módszer, amely a FIDO Alliance és a legnagyobb technológiai vállalatok – köztük az Apple, a Google és a Microsoft – együttműködésében született meg. A rendszer célja egyszerű: teljesen leváltani a jelszavakat, miközben a biztonságot és a kényelmet is növeli.

A passkey lényege, hogy nem egy megjegyzendő jelszót használunk, hanem egy kriptográfiai kulcspárt. A nyilvános kulcs a szolgáltató szerverén található, a privát kulcs pedig kizárólag a felhasználó eszközén marad. Amikor bejelentkezünk, az eszköz egy digitális aláírással igazolja, hogy nálunk van a privát kulcs – anélkül, hogy azt elküldené bárhová.

A rendszer a biometrikus azonosítást – például ujjlenyomat-olvasót vagy arcfelismerést – és az eszköz zárolási kódját használja a felhasználó hitelesítésére.

Ez nemcsak gyors, de biztonságos is, hiszen nincs olyan jelszó, amit ellophatnának vagy kitalálhatnának.

Hogyan működik a passkey a gyakorlatban?

A passkey használata a felhasználó számára meglepően egyszerű. Amikor egy passkey-t támogató weboldalon vagy alkalmazásban regisztrálunk, a rendszer automatikusan létrehozza a kulcspárt. Innentől kezdve bejelentkezéskor nincs szükség jelszóra: az eszköz biometrikus azonosítással, például ujjlenyomattal vagy arcfelismeréssel enged be minket.

Amennyiben a számítógépünkön nincs kamera, vagy ujjlenyomat-olvasó, akkor az okostelefonunk is segítségünkre lehet. Ilyenkor a rendszer egy QR-kódot hoz létre, amit be kell olvasnunk a saját okostelefonunk kamerájával. ekkor a két rendszer összekapcsolódik és a telefon biometrikus olvasói segítenek a belépésben.

Ez a folyamat nemcsak kényelmesebb, de teljesen megszünteti a jelszavakhoz kapcsolódó tipikus kockázatokat. A hackerek hiába szereznek hozzáférést a szolgáltató szerveréhez, nem találnak ott használható jelszavakat. Mivel a privát kulcs soha nem hagyja el az eszközt, nincs mit ellopni.

Kipróbáltuk

A rendszer kipróbálásához Google szolgáltatását választottunk. A passkey beállítása pedig alig vett igénybe többet néhány percnél.

A regisztráció során a felhasználói élmény nagyon egyszerű volt: a rendszer automatikusan felajánlotta a passkey létrehozását, majd az ujjlenyomat-olvasóval vagy arcfelismerővel jóváhagyva azonnal el is mentette. A belépés pedig szó szerint egy mozdulat volt – nem kellett begépelni semmit, nem kellett jelszót vadászni.

A biztonsági érzés is nőtt: mivel tudjuk, hogy a bejelentkezéshez szükséges privát kulcs kizárólag az eszközünkön található, sokkal kisebb az esélye, hogy illetéktelenek férjenek hozzá a fiókunkhoz.

A passkey előnyei

A passkey rendszer számos olyan előnnyel rendelkezik, amely mind a felhasználók, mind a szolgáltatók számára vonzóvá teszi.

  • Phishing-rezisztens: a passkey csak azon a weboldalon vagy alkalmazásban működik, ahol létrehoztuk. Hiába próbál valaki egy megtévesztő oldalon beléptetni minket, a kulcs nem működik.
  • Nincs mit megjegyezni: a felhasználónak nem kell bonyolult jelsorozatokat és szabályokat fejben tartania, az azonosítás a biometrikus adatokra vagy a készülékzárra épül.
  • Gyors és kényelmes: a bejelentkezés néhány másodperc alatt megtörténik.
  • Biztonságos adattárolás: a privát kulcs nem hagyja el a felhasználó eszközét, így egy szerverfeltörés sem teszi kockára.
  • Széles körű támogatás: a nagy technológiai cégek már most integrálják, így egyre több platformon elérhető.

Milyen kihívásokkal kell még szembenézni?

Bár a passkey egyértelműen a jelszómentes jövő felé mutat, még vannak előtte akadályok. Az egyik legnagyobb kihívás az elfogadottság: a felhasználóknak meg kell szokniuk, hogy nincs többé jelszó, és meg kell bízniuk az új módszerben. A szolgáltatóknak pedig át kell állítaniuk rendszereiket, ami technikai és pénzügyi befektetést igényel.

 

További kérdés a több eszközös használat: bár a kulcsok szinkronizálhatók biztonságos felhőn keresztül, ez egyes felhasználók számára még mindig új és ismeretlen folyamat. Fontos a megfelelő edukáció és támogatás, hogy a felhasználók könnyen be tudják állítani a rendszert minden eszközükön.

A jövő jelszómentes világa

Ha a passkey rendszert széles körben bevezetik, az teljesen átalakíthatja az online biztonság világát. A jelszavak megszűnésével drámaian csökkenhet a sikeres adathalász támadások és jelszólopások száma. Emellett a felhasználói élmény is javul: kevesebb frusztráció, gyorsabb bejelentkezés, és nagyobb biztonságérzet.

A nagy technológiai szereplők egyértelműen ebbe az irányba haladnak, és minden jel arra utal, hogy néhány éven belül a jelszóhasználat kivételnek fog számítani, nem pedig alapnak.

Összegzés

A passkey rendszer egyszerre jelent biztonsági és kényelmi forradalmat. A jelszavak hosszú évtizedekig meghatározták a digitális életünket, de elérkezett az idő, hogy nyugdíjba vonuljanak. Az új módszerrel a bejelentkezés gyorsabb, biztonságosabb és felhasználóbarátabb, miközben a hackerek számára sokkal nehezebbé válik a hozzáférés megszerzése.

A passkey így nemcsak egy új technológiai trend, hanem valódi megoldás a jelszavak összes ismert problémájára. Bár a teljes átállás még időbe telik, az irány egyértelmű: a jelszómentes jövő már elkezdődött.

 

