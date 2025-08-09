Vége a jelszavak korának? Itt az új rendszer, ami kifoghat a hackereken

A jelszavak története közel hatvan évre nyúlik vissza: az 1960-as évek számítógépes rendszerein a felhasználók rövid, könnyen megjegyezhető karakterláncokkal védték adataikat. Az internet elterjedésével a jelszavak szerepe megsokszorozódott: ma már nem csak a munkahelyi rendszereinkhez, hanem a közösségi média fiókjainkhoz, banki alkalmazásainkhoz és e-mailjeinkhez is kulcsot jelentenek. Ez a kulcs azonban sokszor gyenge láncszemnek bizonyul. A felhasználók gyakran egyszerű, könnyen kitalálható jelszavakat választanak, vagy ugyanazt használják több fiókhoz. A hackerek számára ez aranybánya: egyetlen megszerzett jelszóval akár több rendszerhez is hozzáférhetnek. Emellett a jelszó-adatbázisok feltörése és kiszivárgása is mindennapos jelenség, ami több milliárd felhasználót érintett az elmúlt években. A jelszóhasználat másik komoly hátránya a felhasználói élmény. Az emberek többsége nehezen jegyzi meg a bonyolult kombinációkat, ezért gyakran írásban tárolja őket vagy könnyen kitalálható változatokat hoz létre. Ez nemcsak kényelmetlen, hanem veszélyes is. Mindezt egyben válthatja ki a passkey.

Ilyen QR-kódod hoz létre a Passkey, amit a telefonunk kamerája felismer és innentől a telefonunk ujjlenyomat-leolvasóját használva tudunk belépni a Gmail rendszerébe.

Mi az a passkey és miért forradalmi?

A passkey egy újfajta hitelesítési módszer, amely a FIDO Alliance és a legnagyobb technológiai vállalatok – köztük az Apple, a Google és a Microsoft – együttműködésében született meg. A rendszer célja egyszerű: teljesen leváltani a jelszavakat, miközben a biztonságot és a kényelmet is növeli.

A passkey lényege, hogy nem egy megjegyzendő jelszót használunk, hanem egy kriptográfiai kulcspárt. A nyilvános kulcs a szolgáltató szerverén található, a privát kulcs pedig kizárólag a felhasználó eszközén marad. Amikor bejelentkezünk, az eszköz egy digitális aláírással igazolja, hogy nálunk van a privát kulcs – anélkül, hogy azt elküldené bárhová.

A rendszer a biometrikus azonosítást – például ujjlenyomat-olvasót vagy arcfelismerést – és az eszköz zárolási kódját használja a felhasználó hitelesítésére.

Ez nemcsak gyors, de biztonságos is, hiszen nincs olyan jelszó, amit ellophatnának vagy kitalálhatnának.