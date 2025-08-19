Óriási veszélyben lehet a pénze, ha így szokott fizetni a neten

Augusztus 19-én derült fény egy masszív adatcsomagra, amelyet egy „Chucky_BF” nevű hacker kínál eladásra a dark weben. A csomag állítólag közel 15,8 millió PayPal-fiókhoz tartozó e-mail címet és jelszót tartalmaz, és május 6-i adatkitörés eredménye.

Ha PayPal segítségével szokott fizetni a neten, most, nagyon figyeljen!

A biztonsági szakértők szerint az adatok között valódi és tesztjelszavak, valamint hamis accountok is helyet kaphattak. A legnagyobb veszélyt azok jelentik, akik több oldalon is ugyanazt a jelszót használják, mivel több szolgáltatás egyszerre sérülhet be.

A csomagban szereplő adatok részben látható URL-eket, e-maileket, jelszavakat tartalmaznak – így egy hacker könnyedén automatizált credential stuffing módszert is alkalmazhat, amivel sorban próbálkozik bejelentkezni különböző weboldalakon.

Mit tegyünk, ha van PayPal fiókunk?

A következő lépések segítenek minimalizálni a kockázatokat:

Jelszócsere és frissítés : Minden érintett PayPal-fiók esetében azonnal változtassuk meg a jelszót.

: Minden érintett PayPal-fiók esetében azonnal változtassuk meg a jelszót. Egyedi jelszavak : Ne használjuk ugyanazt a jelszót több szolgáltatásnál. Jelszókezelő használata ajánlott.

: Ne használjuk ugyanazt a jelszót több szolgáltatásnál. Jelszókezelő használata ajánlott. Kétlépcsős azonosítás (2FA) : Kapcsoljuk be minden lehetséges fióknál; ez komoly védelmet nyújt még akkor is, ha a jelszót megszerezték.

: Kapcsoljuk be minden lehetséges fióknál; ez komoly védelmet nyújt még akkor is, ha a jelszót megszerezték. Monitoring és figyelés : Telepítsünk megbízható vírus- és malware-ellenes szoftvert, használjunk VPN-t és figyeljük a fiókhoz érkező biztonsági értesítéseket.

: Telepítsünk megbízható vírus- és malware-ellenes szoftvert, használjunk VPN-t és figyeljük a fiókhoz érkező biztonsági értesítéseket. Óvatosság a phishing kampányokkal szemben: Legyünk gyanakvóak az e-mailekkel, és ne kattintsunk ismeretlen linkekre vagy ne adjunk meg bizalmi adatokat.

Összegzés

A PayPal-fiókokhoz tartozó adatok súlyos veszélybe kerültek: egy hacker több mint 15 millió belépési adatokat kínál eladásra a dark weben. A legfontosabb lépés most a felhasználók részéről a TRAGIKUSAN veszélyes helyzet csak akkor kerülhető el, ha azonnal változtatnak jelszavaikon, alkalmazzák a kétfaktoros azonosítást, és tudatosan használják digitális fiókjaikat. Ha a fiókunk érintett, egy pillanatra sem késlekedjünk!

