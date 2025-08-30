Kipróbáltuk, mit tud a Google legújabb csúcstelefonja

A Google Pixel 10 Pro a vállalat legújabb csúcskategóriás okostelefonja, amely a mesterséges intelligencia képességeire és a hosszú távú szoftvertámogatásra épít. Az új kijelző, a Tensor G5 chip és a továbbfejlesztett AI-funkciók egyértelműen a felhasználói élmény növelésére törekszenek.

Kétszáz töltés után korlátozni kezdik az akku kapacitását és a töltési sebességet a Google Pixel 10 mobilok

Fotó: Google

A kérdés azonban az, hogy a Pixel 10 Pro valóban forradalmi előrelépést hoz-e, vagy inkább a Pixel 9 Pro logikus, de apróbb lépésekkel haladó utódja. A készülék rengeteg erősséget kínál, ugyanakkor maradtak területek, ahol a Google csak finoman csiszolt az előző modellen.

Design és megjelenés

A Pixel 10 Pro dizájnja az előző generációk nyomdokain halad, ám finomabb, letisztultabb részletekkel. Az alumínium keret és a Gorilla Glass Victus 2 üveg prémium érzetet ad, miközben a jellegzetes kameracsík megmaradt, bár most már harmonikusabban illeszkedik a hátlap ívéhez. A készülék kompaktabb érzetet kelt, mint sok más csúcstelefon: 6,3 hüvelykes kijelzőjével ideális arányt kínál azoknak, akik nem kedvelik a túlméretezett készülékeket.

A lapos oldalak modern megjelenést biztosítanak, a finoman kerekített sarkok pedig kényelmesebbé teszik a fogást. A dizájn egyszerre ismerős és kifinomult, ami a Google „funkcionalitás a dizájn fölött” filozófiáját tükrözi.

Kijelző – a Super Actua OLED ereje

A Pixel 10 Pro egyik legnagyobb újítása a Super Actua OLED kijelző. A panel 3300 nites csúcsfényerőre képes, ami jelenleg az iparág egyik legmagasabb értéke. Ez azt jelenti, hogy még tűző napsütésben is tökéletesen látható marad a képernyő, amit a kültéri használat szempontjából kevesen tudnak felülmúlni.

A 120 Hz-es adaptív frissítési ráta 1 Hz-től 120 Hz-ig terjed, az LTPO technológiának köszönhetően dinamikusan váltva a tartalomnak megfelelően. Ez nemcsak a gördülékenységet növeli, hanem az akkumulátor élettartamát is javítja. A színek élénkek, a kontraszt kimagasló, bár a színpontosság terén vannak konkurensek, amelyek kicsit pontosabb megjelenítést kínálnak. A filmek, játékok és mindennapi tartalmak fogyasztása azonban kétségtelenül élményszerű ezen a kijelzőn.