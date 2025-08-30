Kipróbáltuk, mit tud a Google legújabb csúcstelefonja

A Google Pixel 10 Pro a vállalat legújabb csúcskategóriás okostelefonja, amely a mesterséges intelligencia képességeire és a hosszú távú szoftvertámogatásra épít. Az új kijelző, a Tensor G5 chip és a továbbfejlesztett AI-funkciók egyértelműen a felhasználói élmény növelésére törekszenek.
A kérdés azonban az, hogy a Pixel 10 Pro valóban forradalmi előrelépést hoz-e, vagy inkább a Pixel 9 Pro logikus, de apróbb lépésekkel haladó utódja. A készülék rengeteg erősséget kínál, ugyanakkor maradtak területek, ahol a Google csak finoman csiszolt az előző modellen.
A Pixel 10 Pro dizájnja az előző generációk nyomdokain halad, ám finomabb, letisztultabb részletekkel. Az alumínium keret és a Gorilla Glass Victus 2 üveg prémium érzetet ad, miközben a jellegzetes kameracsík megmaradt, bár most már harmonikusabban illeszkedik a hátlap ívéhez. A készülék kompaktabb érzetet kelt, mint sok más csúcstelefon: 6,3 hüvelykes kijelzőjével ideális arányt kínál azoknak, akik nem kedvelik a túlméretezett készülékeket.
A lapos oldalak modern megjelenést biztosítanak, a finoman kerekített sarkok pedig kényelmesebbé teszik a fogást. A dizájn egyszerre ismerős és kifinomult, ami a Google „funkcionalitás a dizájn fölött” filozófiáját tükrözi.
A Pixel 10 Pro egyik legnagyobb újítása a Super Actua OLED kijelző. A panel 3300 nites csúcsfényerőre képes, ami jelenleg az iparág egyik legmagasabb értéke. Ez azt jelenti, hogy még tűző napsütésben is tökéletesen látható marad a képernyő, amit a kültéri használat szempontjából kevesen tudnak felülmúlni.
A 120 Hz-es adaptív frissítési ráta 1 Hz-től 120 Hz-ig terjed, az LTPO technológiának köszönhetően dinamikusan váltva a tartalomnak megfelelően. Ez nemcsak a gördülékenységet növeli, hanem az akkumulátor élettartamát is javítja. A színek élénkek, a kontraszt kimagasló, bár a színpontosság terén vannak konkurensek, amelyek kicsit pontosabb megjelenítést kínálnak. A filmek, játékok és mindennapi tartalmak fogyasztása azonban kétségtelenül élményszerű ezen a kijelzőn.
A Google új Tensor G5 lapkája 3 nanométeres gyártási technológiával készült, és elsősorban a mesterséges intelligenciára fókuszál. A chip teljesítménye nagyjából 40–45 százalékkal jobb az előző generációhoz képest, de az igazi erőssége nem a nyers számítási teljesítményben rejlik, hanem az AI-feladatok gyors feldolgozásában.
A mindennapi használat során a Pixel 10 Pro gördülékenyen fut, alkalmazások közötti váltáskor vagy többfeladatos munkánál nem érzékelhető akadás. A játékok futtatása is zökkenőmentes, bár az Apple A-szériás chipjeihez vagy a Snapdragon csúcsmodelljeihez mérve néha alulmarad a benchmarkokban. Ez azonban a felhasználók többségét aligha zavarja, hiszen a Pixel 10 Pro igazi ereje a szoftveres élményben rejlik.
A Pixel 10 Pro Android 16 operációs rendszerrel érkezik, amely a legfrissebb Google-funkciókat tartalmazza. A legfontosabb ígéret azonban a hét évnyi szoftver- és biztonsági frissítés. Ez a hosszú távú támogatás egyedülálló a piacon, és hatalmas értéket ad a készüléknek, hiszen a felhasználóknak nem kell évente új telefont vásárolniuk ahhoz, hogy naprakészek maradjanak.
Ez a fajta elkötelezettség nemcsak a környezeti terhelést csökkenti, hanem az ár-érték arányt is javítja, hiszen egy Pixel 10 Pro akár 6–7 évig is megbízható társ lehet.
A Pixel 10 Pro legérdekesebb része az, ahogyan a mesterséges intelligencia integrálódik a mindennapi használatba. Néhány funkció:
Ezek a funkciók egyértelműen a Google erősségeit mutatják: nemcsak hardverben, hanem szoftverben is olyan élményt kínál, amit kevés rivális tud megközelíteni.
A Pixel 10 Pro kamerarendszere a Pixel 9 Pro örökségére épít, de AI-támogatással még többre képes. A fő kamera 50 megapixeles, mellé 48 megapixeles ultraszéles és 48 megapixeles, ötszörös optikai zoomot kínáló teleobjektív társul. Az éjszakai fotózás továbbra is kiemelkedő, a Night Sight funkció automatikusan életre kelti a sötét jeleneteket.
A Pro Res Zoom lehetővé teszi, hogy akár 100-szoros nagyítás mellett is részletes képeket készítsünk, bár a digitális feldolgozás miatt néha kissé túl mesterségesnek tűnhet a végeredmény. Videós fronton is erős a Pixel 10 Pro: 8K felbontásban is képes rögzíteni, miközben stabilizálása megbízható.
A Pixel 10 Pro 4870 mAh-s akkumulátorral érkezik, amely egy teljes nap intenzív használatot gond nélkül kibír. Az energiahatékonyság az LTPO kijelzőnek és a Tensor G5 chip optimalizálásának köszönhetően jobb lett, de drasztikus előrelépés nincs az előző generációhoz képest.
A vezetékes töltés 30 wattos, ami a piaci mezőnyben közepesnek számít. A vezeték nélküli Qi2 mágneses töltés kényelmes, főként azok számára, akik több eszközt töltenek egyszerre. Az XL modell gyorsabb, 45 wattos töltést kínál, ami előny a nagyobb akkumulátorral rendelkező felhasználóknak.
A Pixel 10 Pro összességében egy rendkívül kiegyensúlyozott és intelligens okostelefon. Nem a nyers teljesítményével hódít, hanem azzal, ahogyan a mesterséges intelligenciát a mindennapi használatba integrálja. A kijelzője kiemelkedő, a kamerarendszere továbbra is a legjobbak között van, a hosszú szoftvertámogatás pedig óriási értéket képvisel.
Ugyanakkor nem minden területen világbajnok. A játékok terén a konkurencia még mindig erősebb, az akkumulátor élettartamával gondok vannak, és a töltési sebesség is szerényebb, mint például a kínai gyártók csúcskészülékeinél.
A Pixel 10 Pro ideális választás azok számára, akik a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségekre és a hosszú távú frissítésekre vágynak. A Google ökoszisztémáját előnyben részesítőknek szinte egyértelmű döntés, míg azok, akik nyers erőt, villámgyors töltést vagy extrém akkumulátoridőt keresnek, talán inkább más gyártók modelljei felé fordulnak.
Mindent összevetve a Pixel 10 Pro nem forradalmi, de határozottan a jelenlegi legjobb Pixel, amely új szintre emeli a Google telefonjait, és méltó helyet követel a 2025-ös csúcskategóriás mezőnyben.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!