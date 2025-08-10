A végnapjait éli az előző PlayStation

Az elmúlt napokban több érdekes hír is befutott a PlayStation háza tájáról. A teljes márka jövőjét előrevetítőt a Sony pénzügyi és befektetői kapcsolatokért felelős alelnöke közölte, Sadahiko Hayakawa szerint a vállalat videójátékos üzletága megkezdte a hardverközpontú üzleti modell maga mögött hagyását, a jövőben „közösség- és figyelemlekötés-központú” modellre áll át.

A nagy költségvetésűek után a free-to-play játékok fejlesztői is búcsúzni kezdtek a PlayStation 4-től

Fotó: Mark Kevin Maunahan / Unsplash

Ezalatt azt kell érteni, hogy a PlayStation Studios ernyője alatt fejlesztett saját játékait már nem csak PlayStation és PC platformokon kívánja értékesíteni, de az Xbox és a Nintendo Switch 2 platformokat is célba veszi.

Emiatt a PlayStation konzolok üzleti jelentősége csökkenni fog, más platformokra is jönnek a Sony saját fejlesztésű játékai.

Az új üzleti modell keretében elkövetett első „szentségtörés” pont a közeljövőben esedékes, 2025. augusztus 26-án Xbox Series konzolokra is elérhetővé válik a Helldivers 2. Az élő szolgáltatásos játék tavaly februárban egyszerre jelent meg PlayStation 5 és PC platformokra, ez lesz a Sony első Xboxra is kiadott játéka.

Újabb szögek kerülnek a PlayStation 4 koporsójába

Az üzleti modell változását nyíltan bejelentő részvényesi tájékoztatás során a Sony azt is közölte, hogy az idei második negyedév végére már 80,3 millió PlayStation 5-öt értékesített, olyan négy és fél év alatt erre nem lehet panasz.

A rengeteg eladott PS5 viszont azt is jelenti, hogy mára nagyon megritkult az előző PlayStation 4 felhasználói tábora, sajnos nincs konkrét adat arról, hogy hányan játszanak még a konzolon.

Viszont most már annyira alacsony a játékosbázis, hogy az élő szolgáltatások játékok fejlesztői is kezdik befejezni a PS4 támogatását, méghozzá a Genshin Impacttel kezdve.

A fejlesztő HoYoverse megerősítette, hogy „hardveres és játékméretbeli limitációk” miatt a free-to-play játék már nem lesz sokáig elérhető PS4-re:

2024. szeptember 10-től nem lehet majd többé letölteni a régi konzolra PlayStation Store-ból,

2025. február 25-én eltávolítja a PS4-es változatból a mikrotranzakciókat, végül pedig

2025. április 8-tól egyáltalán nem lehet majd többé játszani a régi konzolon a Genshin Impacttel.

A fenti műszaki okokra való hivatkozás a Genshin Impact esetében kifejezetten mellébeszélés benyomását kelti, a HoYoverse ténylegesen azért szüntetheti meg a PlayStation 4 támogatását, mert anyagilag már nem éri meg foglalkozni a játék ezen verziójával.