A végnapjait éli az előző PlayStation

Az elmúlt napokban több érdekes hír is befutott a PlayStation háza tájáról. A teljes márka jövőjét előrevetítőt a Sony pénzügyi és befektetői kapcsolatokért felelős alelnöke közölte, Sadahiko Hayakawa szerint a vállalat videójátékos üzletága megkezdte a hardverközpontú üzleti modell maga mögött hagyását, a jövőben „közösség- és figyelemlekötés-központú” modellre áll át.
Ezalatt azt kell érteni, hogy a PlayStation Studios ernyője alatt fejlesztett saját játékait már nem csak PlayStation és PC platformokon kívánja értékesíteni, de az Xbox és a Nintendo Switch 2 platformokat is célba veszi.
Emiatt a PlayStation konzolok üzleti jelentősége csökkenni fog, más platformokra is jönnek a Sony saját fejlesztésű játékai.
Az új üzleti modell keretében elkövetett első „szentségtörés” pont a közeljövőben esedékes, 2025. augusztus 26-án Xbox Series konzolokra is elérhetővé válik a Helldivers 2. Az élő szolgáltatásos játék tavaly februárban egyszerre jelent meg PlayStation 5 és PC platformokra, ez lesz a Sony első Xboxra is kiadott játéka.
Az üzleti modell változását nyíltan bejelentő részvényesi tájékoztatás során a Sony azt is közölte, hogy az idei második negyedév végére már 80,3 millió PlayStation 5-öt értékesített, olyan négy és fél év alatt erre nem lehet panasz.
A rengeteg eladott PS5 viszont azt is jelenti, hogy mára nagyon megritkult az előző PlayStation 4 felhasználói tábora, sajnos nincs konkrét adat arról, hogy hányan játszanak még a konzolon.
Viszont most már annyira alacsony a játékosbázis, hogy az élő szolgáltatások játékok fejlesztői is kezdik befejezni a PS4 támogatását, méghozzá a Genshin Impacttel kezdve.
A fejlesztő HoYoverse megerősítette, hogy „hardveres és játékméretbeli limitációk” miatt a free-to-play játék már nem lesz sokáig elérhető PS4-re:
A fenti műszaki okokra való hivatkozás a Genshin Impact esetében kifejezetten mellébeszélés benyomását kelti, a HoYoverse ténylegesen azért szüntetheti meg a PlayStation 4 támogatását, mert anyagilag már nem éri meg foglalkozni a játék ezen verziójával.
Viszont ha egy Genshin Impacthez hasonló pénznyomda esetében ez a helyzet, akkor nem sok jóra számíthatnak a PS4 elkötelezett rajongói: lassan már nem csak a nagy költségvetésű játékok kerülik majd el őket, de a free-to-play termékek is búcsúznak a konzoljaiktól.
