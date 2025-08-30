Elképesztő lehet a PlayStation kézikonzol

Nagyon régóta nem titok, hogy következő konzolgeneráció nagyon eltér majd az eddigiektől. A Microsoft és a Sony új stratégiára vált át a hardverek terén, egyelőre mindkét cégnek lesz még klasszikus Xbox és PlayStation otthoni konzolja, azonban ezeket egy-egy kézikonzollal kívánják kiegészíteni.

Elsőre kézikonzolnak tűnik a jelenleg kapható Sony PlayStation Portal, de valóban csak egy kijelzős kontroller

Fotó: Evgeny Opanasenko / Unsplash

Most a számos alkalommal igaznak bizonyult pletykákat indított Moore’s Law Is Dead YouTube-csatorna új információkkal állt elő a Sony kézikonzoljáról. Értesülései szerint a Sony rögtön nagyvadra fog lőni, a „Canis” munkanéven futó PlayStation kézikonzolt a Nintendo Switch 2 ellenfelének szánja, nem az Xbox kézikonzol lesz a legyőzendő riválisa.

Akár be is jöhet a PlayStation terve

A Nintendo konzoljával való versengés rendkívül ambiciózus, azonban a Sony nem él álomvilágban. A források szerint a PlayStation kézikonzolban az AMD által tervezett rendszerlapka dolgozik majd, akárcsak a PlayStation 4 és újabb otthoni konzolokban.

Erre részben azért van szükség, mert a források szerint a PlayStation kézikonzol visszafelé kompatibilis lesz a PS4 és a PS5 konzolokra készített játékokkal. Persze elképzelhető, hogy a játékok fejlesztőknek ki kell majd adniuk valamiféle minimális erőfeszítést igénylő frissítéseket, hogy garantálják a termékeik tisztességes működését az új hardveren.

Ez teljesen érthető és szükséges üzleti lépés, a visszafelé kompatibilitás jóvoltából az első naptól fogva akár több ezer játék is elérhető lehet a PlayStation kézikonzolra, ami jó eséllyel garantálná a sikerét.

Főleg mivel a Moore’s Law Is Dead úgy számolja, hogy a termék realisztikusan piacra dobható lehet 400-500 dollár közti ajánlott fogyasztói áron, miközben az elődjénél masszívan drágább Nintendo Switch 2 már 450 dollárnál kezdődik, azaz várhatóan nem lesz árelőnyben a Nintendo.

Kapcsolódó érdekességként a csatorna házigazdája úgy gondolja, hogy a PlayStation 6 otthoni konzol akár 700 dollárba is kerülhet majd, hacsak nem hajlandó veszteséggel értékesíteni a Sony.

