Icipici botrány lett a súlyos milliókért vásárolt polgármesteri számítógépből

Minden nap tömegek válnak műszaki cikkekkel kapcsolatos, csúnya átverések alanyaivá. Ettől függetlenül a közel félmilliós lakosságú, fülöp-szigeteki Iloilo város új polgármestere úgy sejti, hogy az elődje nem csalás áldozatává vált egy számítógép-vásárlási ügylet során, felmerült a korrupció gyanúja.

Nem nyűgözte le az új polgármestert a szerver ár-érték aránya

Sally Lopez állítása szerint az elődje egy új szervert vásárolt a város számára, az sajnos nem világos, hogy miféle szervernek szánták. Egy ekkora városban már az is szokatlan, hogy a polgármester személyesen vásároljon valakitől egy egyénileg összeépített számítógépet a település számára, az efféle beszerzések lebonyolítása az informatikusok dolga lenne.

Ami ennél is szokatlanabbá teszi a ügyet, hogy az előző polgármester szó nélkül kifizetett közel 60 millió forintnak megfelelő 10 millió pesót a gépért.

Botrányt kavart az új polgármester leleplezése

Lopez a közösségi médiában számolt be az ügyről, fotókat is nyilvánosságra hozott a gépről. A gép specifikációi nem derültek ki, de annyi látható, hogy egy belépőkategóriás asztali PC benyomását kelti, ASUS H610M-R alaplappal, potenciálisan 16 GB vagy 32 GB memóriával, egy SSD-vel, egy merevlemezzel.

Ránézésre a legsokkolóbb hardvere a tápegység, a benne lévő modellt olyan 3000 forintnak megfelelő pesóért árulják a Fülöp-szigeteken. Ilyen alacsony minőségű tápegységet nemhogy szerverbe, de semmibe sem szabad betenni.

Nagyon úgy fest, hogy az előző polgármester egy 100-200 ezer forintos számítógépért fizetett olyan 60 millió forintot.

Nagy szerencse a fülöp-szigeteki adófizetők számára, hogy videókártyát nem kért bele, az manapság minimum megduplázza a konfigurációk árát.

