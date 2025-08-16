Bezuhant a briteknél a pornófogyasztás – látszólag

Az Egyesült Királyságban július végén életbe lépett új szabályozás kötelező életkor-ellenőrzést ír elő a pornóoldalak számára. A Similarweb adatai szerint a PornHub forgalma július 24. és augusztus 8. között 47%-kal csökkent a brit látogatók körében, ami több mint egymillió felhasználó elvesztését jelenti két hét alatt. Hasonló arányban esett vissza az XVideos látogatottsága is, míg az OnlyFans esetében 10%-os mérséklődést mértek.

Csak a pornóoldalak tudnák megmondani, hogy ténylegesen mennyi brit látogatót veszítettek

Az értékek azonban csalókák: a fenti számok alapján sejthető mértékben biztosan nem csökkent a britek pornófogyasztása. Egyrészt a Similarweb adatai alapján a kisebb, életkor-ellenőrzést nem firtató pornóoldalak forgalma a szabályozás bevezetése óta emelkedett, másrészt pedig óriásit nőtt a VPN használata iránt hirtelen érdeklődni kezdett britek száma.

Részben VPN mögé bújnak a brit pornófogyasztók

A VPN lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy külföldi IP-cím mögé bújva elkerüljék az életkor-ellenőrzést. A Proton VPN például 1800%-os növekedést tapasztalt az Egyesült Királyságból érkező regisztrációk számában a szabályozás életbe lépése utáni három napban.

Az App Store alkalmazásbolt brit toplistáján jelenleg három VPN-szolgáltatás is a tíz legnépszerűbb alkalmazás között szerepel.

Mindez azt mutatja, hogy bár a nagy pornóplatformok forgalma papíron látszólag drámaian visszaesett, de látogatóik a korellenőrzés elindulásával párhuzamosan kerülőutakat kezdtek keresni az életkor-ellenőrzés megkerülésére.

Egyelőre nincs megbízható információ arról, hogy ténylegesen mekkorát csökkent a britek pornófogyasztása, erről csak maguk a felnőttoldalak tudnának tisztességes képet adni a saját adataik alapján. Jó kérdés, hogy szeretnék-e egyáltalán elárulni az adatokat.

