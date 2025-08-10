Power bank kisokos: hány watt kell egy laptophoz, és mi az, amit már repülőre sem vihetünk fel?

Amikor telefonhoz vagy fülhallgatóhoz választunk power bankot, a legtöbb esetben elég a 10–20 wattos kimenet. Egy laptop azonban egészen más kategória.

Egy power bank minden utazás során jól jöhet, de nem mindegy, mekkorát viszünk magunkkal, ha például repülőre szállnánk.

Fotó: Origo

A legtöbb modern ultrabook, például egy 13 hüvelykes modell, legalább 30 wattos teljesítményt igényel, de a nagyobb, erősebb gépek – főleg a gamer laptopok – 60–100 wattot is kérhetnek a stabil töltéshez. Ha biztosra akarunk menni, érdemes a laptop gyári töltőjén feltüntetett értéket alapul venni, és ahhoz igazítani a power bank kimeneti teljesítményét.

Ma már léteznek kifejezetten laptophoz tervezett hordozható akkumulátorok, amelyek támogatják az USB-C Power Delivery (PD) szabványt. Ez biztosítja, hogy a power bank ne csak lassan csordogálva, hanem teljes sebességgel tudja tölteni a gépet.

Kapacitás: mit jelent a mAh és a Wh?

A legtöbb felhasználó a power bank kapacitását milliamperórában (mAh) nézi, de a repülésnél és a teljesítmény megértésénél sokkal fontosabb a wattóra (Wh). A mAh önmagában nem árulja el, mekkora energiamennyiséget tud tárolni az eszköz, hiszen az a feszültségtől is függ.

A wattóra kiszámításához a következő képletet használhatjuk: Wh = (mAh × V) / 1000 A legtöbb power bank névleges feszültsége 3,6–3,7 V, így egy 20 000 mAh-s modell kb. 74 Wh kapacitású.

Repülős szabályok: meddig engedik fel a fedélzetre?

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) irányelvei szerint:

100 Wh alatt a power bankok szabadon felvihetők a fedélzetre kézipoggyászban.

a power bankok szabadon felvihetők a fedélzetre kézipoggyászban. 100–160 Wh között már légitársasági engedély szükséges, és jellemzően csak 1–2 darabot engednek.

már légitársasági engedély szükséges, és jellemzően csak 1–2 darabot engednek. 160 Wh felett az akkumulátorok szállítása tilos az utasszállító járatokon – se kézipoggyászban, se feladott csomagban nem lehet vinni.

Ez azt jelenti, hogy egy 20 000 mAh-s, laptophoz is elég erős power bank gond nélkül felvihető, de egy 40 000 mAh-s modell már átlépheti a határt, és nem biztos, hogy átmegy a biztonsági ellenőrzésen.

Fontos tudni: a power bankot mindig a kézipoggyászban kell szállítani, feladott csomagba tenni tilos, mert egy sérült lítiumion-akkumulátor komoly tűzveszélyt jelenthet.