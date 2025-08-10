Power bank kisokos: hány watt kell egy laptophoz, és mi az, amit már repülőre sem vihetünk fel?

Amikor telefonhoz vagy fülhallgatóhoz választunk power bankot, a legtöbb esetben elég a 10–20 wattos kimenet. Egy laptop azonban egészen más kategória.
A legtöbb modern ultrabook, például egy 13 hüvelykes modell, legalább 30 wattos teljesítményt igényel, de a nagyobb, erősebb gépek – főleg a gamer laptopok – 60–100 wattot is kérhetnek a stabil töltéshez. Ha biztosra akarunk menni, érdemes a laptop gyári töltőjén feltüntetett értéket alapul venni, és ahhoz igazítani a power bank kimeneti teljesítményét.
Ma már léteznek kifejezetten laptophoz tervezett hordozható akkumulátorok, amelyek támogatják az USB-C Power Delivery (PD) szabványt. Ez biztosítja, hogy a power bank ne csak lassan csordogálva, hanem teljes sebességgel tudja tölteni a gépet.
A legtöbb felhasználó a power bank kapacitását milliamperórában (mAh) nézi, de a repülésnél és a teljesítmény megértésénél sokkal fontosabb a wattóra (Wh). A mAh önmagában nem árulja el, mekkora energiamennyiséget tud tárolni az eszköz, hiszen az a feszültségtől is függ.
A wattóra kiszámításához a következő képletet használhatjuk:
Wh = (mAh × V) / 1000
A legtöbb power bank névleges feszültsége 3,6–3,7 V, így egy 20 000 mAh-s modell kb. 74 Wh kapacitású.
A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) irányelvei szerint:
Ez azt jelenti, hogy egy 20 000 mAh-s, laptophoz is elég erős power bank gond nélkül felvihető, de egy 40 000 mAh-s modell már átlépheti a határt, és nem biztos, hogy átmegy a biztonsági ellenőrzésen.
Fontos tudni: a power bankot mindig a kézipoggyászban kell szállítani, feladott csomagba tenni tilos, mert egy sérült lítiumion-akkumulátor komoly tűzveszélyt jelenthet.
A teljesítmény és a kapacitás mellett érdemes olyan power bankot választani, amely több porttal is rendelkezik – így egyszerre tölthetjük a laptopot és a telefont. A legjobb modellek intelligens töltésvezérlő elektronikával vannak felszerelve, amely automatikusan a megfelelő feszültséget és áramerősséget adja az eszköznek.
Ha sokat utazunk, a súly és a méret sem elhanyagolható: egy nagy kapacitású, 100 wattos kimenetű power bank akár egy kisebb könyv méretű és több száz gramm súlyú is lehet.
Egy jól megválasztott power bank nemcsak biztonsági tartalék, hanem igazi életmentő lehet hosszú úton, áramszünet idején vagy szabadtéri munkánál. Laptophoz érdemes legalább 60 wattos kimenetet és 20 000 mAh körüli kapacitást választani, de mindig figyeljünk a repülős szabályokra is.
A túl nagy kapacitás nemcsak felesleges súlyt jelent, hanem a reptéren is kellemetlen meglepetést okozhat. Ha okosan választunk, a hordozható akkumulátor éveken át megbízható társunk lehet – a földön és a levegőben egyaránt.
