Internetezők, figyelem! Illegálissá válhat a reklámblokkolás

Új fordulatot vett a reklámblokkolók körüli jogi háború Németországban, az Axel Springer médiavállalat újraindíthatja a perét az Adblock Plus böngésző-kiegészítőt fejlesztő Eyeo ellen. A kiadó szerint a reklámblokkolás sérti a szerzői jogokat, mivel a bővítmények módosítják a weboldalak kódját a böngészők memóriájában, ami szerinte jogtalan hackelésnek tekinthető.

Illegálissá tenné a reklámblokkolást kínáló bővítmények fejlesztését az Axel Springer kiadó

Fotó: RDNE Stock Project / Pexels

A bevételét védeni próbáló Axel Springer első körben elveszítette a pert, de a német legfelsőbb bíróság részben helyt adott az érvelésének, és visszaküldte újratárgyalásra az ügyet az alsóbb bíróságra. A reklámblokkolás jelenleg nem illegális, de ha kiadó megnyeri a pert, akkor Németországban azzá válhat, a médiacégek pedig más országokban mintaként használhatják az ügyet a helyi perek indításához.

Túlmutatnak a reklámblokkoláson a lehetséges következmények

Daniel Nazer, a Firefoxot fejlesztő Mozilla vezető jogi tanácsadója figyelmeztetett: a reklámblokkolás betiltása nemcsak a hirdetésmentes böngészést akadályozná, hanem más hasznos funkciókat is. Számos bővítmény ugyanis hozzáférhetőségi, adatvédelmi, vagy biztonsági célból módosítja a weboldalak működését.

Egy túl szigorú jogértelmezés akár ezeket a fejlesztéseket is ellehetetlenítheti.

A jogerős döntés még évekre lehet a németországi perben, de a böngészők és a bővítmények fejlesztői addig is tépelődhetnek azon, hogy mitévők legyenek. A folyamatban lévő pereskedés arra késztetheti őket, hogy ne lépjenek az agresszíven pereskedni hajlandó piaci szereplők tyúkszemére.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!