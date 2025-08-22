Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagyon dühös vagyok! - Donald Trump reagált Orbán Viktor levelére

adathalászat

Nem rendelt semmit, mégis értesítést kapott? Ezért veszélyesek a hamis szállítói e-mailek

1 órája
Olvasási idő: 11 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az üzenetek mögött adathalászat, brushing scam vagy kártékony programok terjesztése állhat. Az ismeretlen rendelésekhez kötődő e-mailek nem ártatlan tévedések, hanem tudatos próbálkozások.
Link másolása
Vágólapra másolva!
adathalászatmegrendelésonline csaló

Az elmúlt időszakban egyre több internetező számolt be arról, hogy olyan e-maileket kap, amelyek egy rendelésről vagy szállítmányról értesítik, annak ellenére, hogy soha semmit nem vásárolt az adott áruházból. A feladók között gyakran ismert webáruházak, elektronikai üzletek vagy sportfelszereléseket árusító cégek nevei szerepelnek. Az üzenetek sokszor valós nyomkövetési számot, pontos dátumot és hitelesnek tűnő adatokat tartalmaznak. Az egyetlen közös pont, hogy a címzettnek semmi köze az adott rendeléshez – az e-mail-címén kívül.

Az ismeretlen rendelésekhez kötődő e-mailek nem ártatlan tévedések, hanem tudatos próbálkozások.
Az ismeretlen rendelésekhez kötődő e-mailek nem ártatlan tévedések, hanem tudatos próbálkozások.
Fotó: Shutterstock

Első pillantásra könnyű lenne legyinteni, és hibának vagy adminisztrációs tévedésnek gondolni a jelenséget. Azonban amikor valaki rendszeresen kap ilyen „szállítási” értesítéseket, világossá válik, hogy nem véletlenről van szó. Ez egy tudatos módszer, amelynek a célja a csalásgátló rendszerek kijátszása és a felhasználók megtévesztése.

Mi áll a háttérben?

A csalók különböző trükköket vetnek be, hogy sikeresen használják fel mások e-mail-címeit. Gyakran úgynevezett brushing scam áll a háttérben, amikor hamis rendeléseket adnak le, lopott hitelkártyaadatokkal. Az e-mail-címek szerepe ebben a folyamatban kulcsfontosságú: ha az adott cím él és fogadja az üzeneteket, a kereskedő rendszere kevésbé gyanakszik csalásra, így könnyebben átmegy a tranzakció. A csalók így tudják megkerülni azokat az automatizált ellenőrzéseket, amelyek a gyanús vásárlásokat kiszűrnék.

Egy másik lehetőség, hogy a címzett fiókját tesztelik, vagyis azt vizsgálják, mennyire aktív. Ha valaki rákattint a levélben szereplő linkre, vagy visszajelzést küld, azonnal kiderül a csalók számára, hogy a fiók működőképes. Innen kezdve még több kéretlen levél vagy akár célzott támadás érkezhet.

Hogyan kerül a címünk a csalók kezébe?

  • Nem feltétlenül mi adtuk meg az adatainkat gyanútlanul. Számos módja van annak, hogy a csalók e-mail-címeket szerezzenek:
  • Adatlopások és adatvesztések során, amikor egy cég rendszere feltörik, és a felhasználói információk kiszivárognak.
  • Nyilvános fórumokról és közösségi médiából, ahol sokan gondolkodás nélkül adják meg címüket.
  • Sötét webes adatbázisokból, ahol több millió ellopott e-mail-címet árulnak fillérekért.

Ezek a források együtt egy hatalmas adatbázist alkotnak, amelyből a csalók válogathatnak. Így fordulhat elő, hogy látszólag véletlenszerű emberek kapják ugyanazokat a hamis szállítási értesítéseket.

Miért veszélyesek ezek az ismeretlen rendelésekről érkező e-mailek?

Bár elsőre ártalmatlannak tűnhet egy olyan e-mail, amely egy nem létező rendelésről szól, valójában komoly veszélyt hordoz magában. Az egyik legnagyobb kockázat, hogy a címzett rákattint egy linkre, amely látszólag a csomag nyomon követésére szolgál. Ezzel azonban könnyen egy adathalász oldalra kerülhet, ahol a csalók bankkártyaadatokat vagy belépési kódokat próbálnak megszerezni.

Más esetekben a levelek mellékleteket tartalmaznak, amelyek kártékony programot telepíthetnek a számítógépre vagy a telefonra. Ezek a programok képesek adatokat lopni, jelszavakat figyelni, vagy akár átvenni az irányítást az eszköz felett.

A legrafináltabb csalások során a megszerzett fiókokat arra használják, hogy további csalásokat kövessenek el másokkal szemben. Ha a mi e-mail-címünkkel történik egy tranzakció, a felelősség sokszor minket terhel, és hosszú időbe telhet bizonyítani, hogy áldozatok voltunk.

Hogyan ismerhetjük fel a gyanús emaileket?

  • A gyanús levelek gyakran hasonló mintát követnek. Ezek közül néhány figyelmeztető jel:
  • Az üzenetben olyan rendelés szerepel, amelyet sosem adtunk le.
  • A feladó címe furcsa vagy nem egyezik meg a hivatalos webáruházzal.
  • A levél sürget, hogy azonnal kattintsunk egy linkre.
  • Az e-mail nyelve sokszor magyartalan vagy tele van hibákkal.

Ha ezek közül bármelyiket tapasztaljuk, nagy valószínűséggel átverési kísérletről van szó.

Hogyan védekezhetünk?

A megelőzés kulcsa a tudatosság. Az alábbi szabályok betartása segít csökkenteni a kockázatokat:

  • Soha ne kattintsunk olyan linkre, amely egy nem rendelt termék nyomkövetésére hivatkozik.
  • Ne töltsünk le és ne nyissunk meg mellékleteket ismeretlen feladóktól.
  • Ne használjuk a levélben található „leiratkozás” gombot, mert ezzel igazoljuk a csalóknak, hogy a cím aktív.
  • Mindig ellenőrizzük a feladó címét, és ha bizonytalanok vagyunk, keressük fel közvetlenül az áruház hivatalos weboldalát.
  • Állítsunk be kétlépcsős azonosítást a fontos fiókjainkra, így akkor is biztonságban maradunk, ha jelszavaink kiszivárognának.
  • Használjunk erős, egyedi jelszavakat, amelyeket jelszókezelő segítségével tárolhatunk biztonságosan.

Valós példák

Több beszámoló szerint a címzettek olyan sportfelszerelésekről, elektronikai eszközökről vagy ruházati termékekről kaptak értesítést, amelyeket sosem rendeltek. Az üzenetek mégis valósnak tűntek, hiszen konkrét rendelési számot és szállítási információkat tartalmaztak. A csalás célja ilyenkor nem feltétlenül azonnali pénzszerzés, hanem annak kinyomozása, hogy a címzett e-mailje létezik és aktív. 

Ezután az ilyen címek még értékesebbek lesznek a csalók számára, mert célzottabb támadásokra is felhasználhatják őket.

Egyes esetekben előfordult, hogy a címzettnek valóban megérkezett egy kisebb értékű csomag, például egy olcsó kiegészítő. Ez a brushing scam része, amelynek célja, hogy a kereskedők hamis pozitív értékeléseket generáljanak az online áruházakban.

Összegzés

A titokzatos „szállítási” értesítések mögött gyakran tudatos csalási mechanizmus áll. Nem egyszerű adminisztrációs hibáról van szó, hanem arról, hogy az e-mail-címeket a csalók eszközként használják a rendszerek kijátszásához. Az üzenetek célja lehet az adathalászat, a rosszindulatú szoftverek terjesztése vagy éppen a brushing scam előkészítése.

A legfontosabb tanulság, hogy minden ilyen levelet gyanakvással kell fogadni. Soha ne kattintsunk linkekre, ne adjunk meg adatokat, és ne töltsünk le mellékleteket. A tudatos, óvatos hozzáállás és az alapvető biztonsági intézkedések – például az erős jelszavak és a kétlépcsős azonosítás – segíthetnek megóvni bennünket attól, hogy áldozatokká váljunk.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!