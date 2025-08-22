Nem rendelt semmit, mégis értesítést kapott? Ezért veszélyesek a hamis szállítói e-mailek

Az elmúlt időszakban egyre több internetező számolt be arról, hogy olyan e-maileket kap, amelyek egy rendelésről vagy szállítmányról értesítik, annak ellenére, hogy soha semmit nem vásárolt az adott áruházból. A feladók között gyakran ismert webáruházak, elektronikai üzletek vagy sportfelszereléseket árusító cégek nevei szerepelnek. Az üzenetek sokszor valós nyomkövetési számot, pontos dátumot és hitelesnek tűnő adatokat tartalmaznak. Az egyetlen közös pont, hogy a címzettnek semmi köze az adott rendeléshez – az e-mail-címén kívül.

Az ismeretlen rendelésekhez kötődő e-mailek nem ártatlan tévedések, hanem tudatos próbálkozások.

Fotó: Shutterstock

Első pillantásra könnyű lenne legyinteni, és hibának vagy adminisztrációs tévedésnek gondolni a jelenséget. Azonban amikor valaki rendszeresen kap ilyen „szállítási” értesítéseket, világossá válik, hogy nem véletlenről van szó. Ez egy tudatos módszer, amelynek a célja a csalásgátló rendszerek kijátszása és a felhasználók megtévesztése.

Mi áll a háttérben?

A csalók különböző trükköket vetnek be, hogy sikeresen használják fel mások e-mail-címeit. Gyakran úgynevezett brushing scam áll a háttérben, amikor hamis rendeléseket adnak le, lopott hitelkártyaadatokkal. Az e-mail-címek szerepe ebben a folyamatban kulcsfontosságú: ha az adott cím él és fogadja az üzeneteket, a kereskedő rendszere kevésbé gyanakszik csalásra, így könnyebben átmegy a tranzakció. A csalók így tudják megkerülni azokat az automatizált ellenőrzéseket, amelyek a gyanús vásárlásokat kiszűrnék.

Egy másik lehetőség, hogy a címzett fiókját tesztelik, vagyis azt vizsgálják, mennyire aktív. Ha valaki rákattint a levélben szereplő linkre, vagy visszajelzést küld, azonnal kiderül a csalók számára, hogy a fiók működőképes. Innen kezdve még több kéretlen levél vagy akár célzott támadás érkezhet.

Hogyan kerül a címünk a csalók kezébe?

Nem feltétlenül mi adtuk meg az adatainkat gyanútlanul. Számos módja van annak, hogy a csalók e-mail-címeket szerezzenek:

Adatlopások és adatvesztések során, amikor egy cég rendszere feltörik, és a felhasználói információk kiszivárognak.

Nyilvános fórumokról és közösségi médiából, ahol sokan gondolkodás nélkül adják meg címüket.

Sötét webes adatbázisokból, ahol több millió ellopott e-mail-címet árulnak fillérekért.

Ezek a források együtt egy hatalmas adatbázist alkotnak, amelyből a csalók válogathatnak. Így fordulhat elő, hogy látszólag véletlenszerű emberek kapják ugyanazokat a hamis szállítási értesítéseket.