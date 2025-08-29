Orion tévétől a tárcsás telefonig: gyerekkorunk technikai csodái voltak ezek az eszközök – galéria

A 70-es és 80-as évek sokak számára ma már a nosztalgia szinonimája és a retró forrása. Ez volt az az időszak, amikor a háztartásokban fokozatosan elterjedtek azok a technikai eszközök, amelyek alapvetően formálták át az emberek mindennapjait. Bár ma már a digitális világban szinte minden a zsebünkben elfér, a korszak készülékei máig különleges helyet foglalnak el a technológiai fejlődés történetében. A televízió, a vinyl lemezjátszók, a magnókazetták, az orsós magnók és a tárcsás telefonok nemcsak használati tárgyak voltak, hanem meghatározták a családi élet ritmusát, a szórakozást és a kommunikációt.

Ezek a ma már retrónak vagy inkább múzeumi darabnak minősülő tévék akkoriban a technika csúcsai voltak.

Fotó: Origo

Orion, Videoton tévék – a nappalik központi darabjai

A 70-es években Magyarországon az Orion és a Videoton tévék voltak a legtöbb háztartás egyik legfontosabb bútordarabjai. A televíziózás ekkor vált igazi tömegélménnyé: a fekete-fehér készülékeket fokozatosan felváltották a színes modellek, amelyek óriási technikai ugrást jelentettek.

A két hazai gyár készülékei nemcsak strapabírók voltak, hanem egyben státuszszimbólumnak is számítottak. A színes tévék elterjedése lehetővé tette, hogy a családok élénk színekben követhessék az olimpiai közvetítéseket vagy a magyar gyártású tévésorozatokat. Bár a mai lapos kijelzőkhöz képest ezek a készülékek nehézkesek és vastagak voltak, az akkori technológiai csúcsot képviselték, és a családok életének középpontjává váltak.

Vinyl lemezjátszók – az analóg zene aranykora

A zenei világot a vinyl lemezjátszók uralták. A hanglemezek meleg, analóg hangzásvilága ma is sokak szívét megdobogtatja, de a 70-es és 80-as években ez volt a zenehallgatás legelterjedtebb formája.

A lemezjátszók technikai fejlődése ekkor érte el csúcspontját: megjelentek a direct drive motoros rendszerek, amelyek pontosabb és stabilabb lejátszást biztosítottak, és olyan márkák, mint a Technics vagy a Thorens, világszerte etalonná váltak. A lemezgyűjtemények komoly presztízst jelentettek: minél több lemez sorakozott valaki polcán, annál menőbb volt. Ezek közül is toronymagasan kiemelkedtek a nyugati előadók korongjai, a nyugati kiadású lemezekért pedig egyenesen megvadultak a lemezgyűjtők.