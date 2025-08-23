Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
adatvédelem

Digitális csapda: amikor belépni könnyű, de kilépni szinte lehetetlen

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Könnyen regisztrálunk, de amikor törölni akarjuk a fiókunkat, falakba ütközünk? Ez az online csalók egyik kedvelt módszere, a Roach Motel technika, ami bosszantó, ám tudatossággal és jogaink ismeretével kivédhető.
Link másolása
Vágólapra másolva!
adatvédelemcsapdaRoach Moteltrükk

Az online világ tele van apró trükkökkel, amelyek a felhasználók figyelmét, idejét vagy pénzét igyekeznek megszerezni. Az egyik legismertebb „dark pattern” a Roach Motel, amely a nevét a csótánycsapdákról kapta: egyszerű belépni, de szinte lehetetlen kijutni. A digitális térben ez azt jelenti, hogy a felhasználók könnyen iratkoznak fel egy szolgáltatásra vagy regisztrálnak egy fiókot, de ha le akarnák mondani vagy törölni szeretnék az adatukat, az szinte átláthatatlan akadálypályává válik.

leiratkozás roach motel miért nehéz lemondani az online előfizetéseket?
Roach Motel: a digitális csapda, amikor belépni könnyű, de kilépni szinte lehetetlen

Ez a megtévesztő gyakorlat nemcsak bosszantó, hanem komoly biztonsági és adatvédelmi kockázatokat is hordoz. Minél tovább maradunk egy ilyen csapdában, annál több adatunkhoz férnek hozzá a cégek, annál több pénzt vonhatnak le, és annál jobban elveszítjük az ellenőrzést a saját digitális életünk felett.

Hogyan működik a Roach Motel?

A Roach Motel tipikusan így néz ki: egy szolgáltatásra való feliratkozás mindössze egy kattintás, a leiratkozás azonban sokszor eldugott menükön, bonyolult űrlapokon vagy hosszú e-mailezéseken át vezet. Gyakran extra lépéseket is kitalálnak, például telefonos ügyfélszolgálat felhívását vagy személyes adatok újbóli megadását. Ez mind azt szolgálja, hogy a felhasználó inkább feladja, és ne mondja le a szolgáltatást.

A legtipikusabb példák a streaming platformok, előfizetéses szoftverek és különféle online magazinok, ahol a feliratkozás pillanatok alatt megvan, de a leiratkozás hetekig tartó küzdelemmé válhat.

Miért veszélyes?

A Roach Motel nem csupán kényelmetlenséget okoz, hanem:

  1. felesleges kiadásokhoz vezethet, mert a felhasználó tovább fizeti az előfizetést,
  2. veszélyezteti az adatvédelmet, hiszen a fiók hosszabb ideig megmarad, mint szeretnénk,
  3. aláássa a felhasználói bizalmat az online szolgáltatásokban,
  4. és jogilag is aggályos lehet, hiszen sok országban a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok közé tartozik.

Hogyan védekezhetünk ellene?

A legjobb védekezés a tudatosság. Fontos, hogy mindig figyeljünk arra, mit fogadunk el, és hogyan kezeljük a saját előfizetéseinket. Érdemes rendszeresen átnézni, hogy milyen szolgáltatásokért fizetünk, és utánanézni a lemondás pontos menetnek, mielőtt feliratkozunk valamire. Az EU és más régiók egyre szigorúbb szabályokat hoznak, hogy kötelezzék a cégeket az egyszerű leiratkozási lehetőségek biztosítására, de a gyakorlatban még sokszor találkozhatunk a csapdával.

Összegzés

A Roach Motel tipikus példája annak, hogyan fordíthatják a cégek és az online csalók a digitális kényelmet a felhasználók ellen. Könnyű csatlakozni, de szinte lehetetlen kiszállni – legalábbis addig, amíg nincs meg a kellő tudatosság és elszántság. A digitális világban az egyik legfontosabb szabály, hogy mindig mi irányítsuk a kapcsolatot a szolgáltatásokkal, ne pedig fordítva.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!