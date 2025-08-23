Az online világ tele van apró trükkökkel, amelyek a felhasználók figyelmét, idejét vagy pénzét igyekeznek megszerezni. Az egyik legismertebb „dark pattern” a Roach Motel, amely a nevét a csótánycsapdákról kapta: egyszerű belépni, de szinte lehetetlen kijutni. A digitális térben ez azt jelenti, hogy a felhasználók könnyen iratkoznak fel egy szolgáltatásra vagy regisztrálnak egy fiókot, de ha le akarnák mondani vagy törölni szeretnék az adatukat, az szinte átláthatatlan akadálypályává válik.

Roach Motel: a digitális csapda, amikor belépni könnyű, de kilépni szinte lehetetlen

Ez a megtévesztő gyakorlat nemcsak bosszantó, hanem komoly biztonsági és adatvédelmi kockázatokat is hordoz. Minél tovább maradunk egy ilyen csapdában, annál több adatunkhoz férnek hozzá a cégek, annál több pénzt vonhatnak le, és annál jobban elveszítjük az ellenőrzést a saját digitális életünk felett.

Hogyan működik a Roach Motel?

A Roach Motel tipikusan így néz ki: egy szolgáltatásra való feliratkozás mindössze egy kattintás, a leiratkozás azonban sokszor eldugott menükön, bonyolult űrlapokon vagy hosszú e-mailezéseken át vezet. Gyakran extra lépéseket is kitalálnak, például telefonos ügyfélszolgálat felhívását vagy személyes adatok újbóli megadását. Ez mind azt szolgálja, hogy a felhasználó inkább feladja, és ne mondja le a szolgáltatást.

A legtipikusabb példák a streaming platformok, előfizetéses szoftverek és különféle online magazinok, ahol a feliratkozás pillanatok alatt megvan, de a leiratkozás hetekig tartó küzdelemmé válhat.

Miért veszélyes?

A Roach Motel nem csupán kényelmetlenséget okoz, hanem:

felesleges kiadásokhoz vezethet, mert a felhasználó tovább fizeti az előfizetést, veszélyezteti az adatvédelmet, hiszen a fiók hosszabb ideig megmarad, mint szeretnénk, aláássa a felhasználói bizalmat az online szolgáltatásokban, és jogilag is aggályos lehet, hiszen sok országban a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok közé tartozik.

Hogyan védekezhetünk ellene?

A legjobb védekezés a tudatosság. Fontos, hogy mindig figyeljünk arra, mit fogadunk el, és hogyan kezeljük a saját előfizetéseinket. Érdemes rendszeresen átnézni, hogy milyen szolgáltatásokért fizetünk, és utánanézni a lemondás pontos menetnek, mielőtt feliratkozunk valamire. Az EU és más régiók egyre szigorúbb szabályokat hoznak, hogy kötelezzék a cégeket az egyszerű leiratkozási lehetőségek biztosítására, de a gyakorlatban még sokszor találkozhatunk a csapdával.