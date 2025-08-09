Ezt kell tudni a kettéhajtható Samsung tartósságáról

Néhány nappal ezelőtt mi is beszámoltunk egy dél-koreai youtuber akkor még folyamatban lévő tartós mobiltesztjéről. A fiatalember fejébe vette, hogy élő adásban nyitja ki 200 ezer alkalommal az általunk is tesztelt Samsung Galaxy Z Fold 7 kettéhajtható kijelzős mobilt, miután a gyártó azt állítja, hogy ennyit ki kell bírni a kijelzőjének és a zsanérjának.

Az elkötelezett youtuber kézzel hajtott végre tartós tesztet a Samsung kettéhajtható mobilján

Fotó: Samsung

A fiatalember nem viccelt, időnként ismerősök segítségével négy napon keresztül nyitogatta és csukogatta a Samsung mobilját, periodikusan ellenőrizve annak a működését.

Állta a sarat a Samsung mobilja

Az őrült kísérlet mind a vevők, mind pedig a gyártó számára megkönnyebbülést jelentő konklúziókkal zárult, még ha a Galaxy Z Fold 7 nem is élte túl száz százalékban próbatételt.

A youtuber folyamatosan naplózta az érdekes eseményeket és a mobil állapotát, az alábbi megállapításokat tette:

6000-10 000 nyitás: újraindult a telefon,

46 ezer nyitás: nyikorgó hangot kezdett adni a zsanér,

75 ezer nyitás: folyadék kezdett szivárogni a zsanérból,

100 ezer nyitás: ropogó hangokat kezdett adni a zsanér,

105 ezer nyitás: feltűnőbbé vált a kijelző hajlítási pontján a gyűrődés,

175 ezer nyitás: meghalt a telefon hangszórója,

200 ezer nyitás: a zsanér és a kijelző is túlélte a tesztet, a hangszóró az egyetlen áldozat.

Ennek megfelelően a Samsung Galaxy Fold 7 vásárlóinak nem kell attól tartaniuk, hogy a készülék rendeltetésszerű használata esetén és a várható életciklusa alatt a kettéhajtható kijelző vagy a zsanér megadná magát.

Kontextusként meglehetősen extrémnek tűnő, napi átlag 100 kinyitással számolva 5 év alatt 182 500 kinyitás lesz a készülékben, és nem biztos, hogy időközben tönkremegy a hangszórója.

A Samsung mérnökei jó munkát végeztek, racionálisan strapabíró a Galaxy Z Fold 7, felesleges aktívan aggódni a tönkremenetele miatt.

