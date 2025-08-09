Ezt kell tudni a kettéhajtható Samsung tartósságáról

Néhány nappal ezelőtt mi is beszámoltunk egy dél-koreai youtuber akkor még folyamatban lévő tartós mobiltesztjéről. A fiatalember fejébe vette, hogy élő adásban nyitja ki 200 ezer alkalommal az általunk is tesztelt Samsung Galaxy Z Fold 7 kettéhajtható kijelzős mobilt, miután a gyártó azt állítja, hogy ennyit ki kell bírni a kijelzőjének és a zsanérjának.
A fiatalember nem viccelt, időnként ismerősök segítségével négy napon keresztül nyitogatta és csukogatta a Samsung mobilját, periodikusan ellenőrizve annak a működését.
Az őrült kísérlet mind a vevők, mind pedig a gyártó számára megkönnyebbülést jelentő konklúziókkal zárult, még ha a Galaxy Z Fold 7 nem is élte túl száz százalékban próbatételt.
A youtuber folyamatosan naplózta az érdekes eseményeket és a mobil állapotát, az alábbi megállapításokat tette:
Ennek megfelelően a Samsung Galaxy Fold 7 vásárlóinak nem kell attól tartaniuk, hogy a készülék rendeltetésszerű használata esetén és a várható életciklusa alatt a kettéhajtható kijelző vagy a zsanér megadná magát.
Kontextusként meglehetősen extrémnek tűnő, napi átlag 100 kinyitással számolva 5 év alatt 182 500 kinyitás lesz a készülékben, és nem biztos, hogy időközben tönkremegy a hangszórója.
A Samsung mérnökei jó munkát végeztek, racionálisan strapabíró a Galaxy Z Fold 7, felesleges aktívan aggódni a tönkremenetele miatt.
