Forradalmi tévékijelzőt talált fel a Samsung

Éleződik a harc a csúcskategóriás tévék piacán. A Samsung bemutatta a világ első Micro RGB panelt használó okostévéjét, ez az új típusú kijelző sosem látott színpontosságra képes, teljesen lefedi a BT.2020 szabvány színterét. A technológia lényege, hogy a kijelző mögött rácsszerű elrendezésben piros, zöld és kék micro LED-ek találhatóak, az egyenként 100 mikrométernél is kisebb fényforrások egyenként vezérelhetőek.

Ultra prémium kategóriás tévékben debütál a Samsung új micro RGB panelje

Fotó: Samsung

A Micro RGB panel nemcsak rendkívül széles színtartományt és elképesztő színhűséget kínál, de a kontraszt és a fényerő tekintetében is kimagasló a produkciója. Természetesen komplex szoftverre is szükség van a kijelzőpanel vezérléséhez, a Samsung szerint a „Micro RGB AI engine” valós időben elemzi a képkockákat, hogy precízen képezze le azokat a panel.

Luxustévében debütál a Samsung új kijelzője

A gyártó tájékoztatása szerint a micro RGB panel első körben egy 115 hüvelykes képátlójú, luxus kategóriás okostévében fog feltűnni.

Részletekkel egyelőre nem szolgált a Samsung, jelenleg csak annyit tudni a készülékről, hogy szoftveresen hét évig lesz támogatott, és több körben történik meg a piaci bevezetése. Elsőként Dél-Koreában kerül piacra, majd az Egyesült Államokba is megérkezik, a további országokban pedig csak ezt követően bukkan fel.

