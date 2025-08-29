Hírlevél

Rendkívüli

Rémisztő jövőt jósolnak Európának a kutatók

segélyhívás

Döbbenet: újfajta rendszer dönti el, hogy segítségre szorul-e, vagy sem

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Magától dönti, hogy kapcsol-e azonnal emberi diszpécsert. Napi több ezer segélyhívást kezel egy startup rendszere.
segélyhívásdiszpécsermesterséges intelligencia

Súlyos munkaerőhiány alakult ki az amerikai 911 segélyhívóközpontokban, ami időnként hosszú várakozási időt jelent a segélykérőknek. A túlterhelt diszpécserek extrém esetekben napi 12–16 órát is dolgoznak, az őket felőrlő munka rendkívül stresszes és felelősségteljes jellege miatt pedig különösen nagy a fluktuáció a segélyhívásokat fogadó telefonközpontokban.

Az USA-ban már napi több ezer bejövő segélyhívást a mesterséges intelligencia fogad
Fotó: Yassine Khalfalli / Unsplash

Ezen a borzasztó helyzeten próbál segíteni az Aurelian nevű startup, amely mesterséges intelligenciával támogatja a hívásfogadást. A rendszere fogadja a bejövő segélyhívásokat, és a kevésbé sürgős eseteket – például zajpanaszokat, a parkolási vitákat, vagy az elveszett és ellopott tárgyak bejelentését – maga jelentgeti a megfelelő szervek felé, hogy az emberi diszpécserek a valódi vészhelyzetekkel foglalkozhassanak.

Napi több ezer segélyhívást fogad az MI

Az Aurelian specializált megoldása képes felismerni, ha életveszélyről van szó, és azonnal emberi diszpécserhez irányítja a hívót. Ha nem sürgős az ügy, akkor jegyzőkönyvet készít, és továbbítja az illetékes szervnek a szükséges adatokat. 

A mesterséges intelligenciás rendszer már több amerikai régióban élesben működik, köztük Washington állam Snohomish megyéjében, Tennessee állam Chattanooga megyéjében, továbbá Michigan állam Kalamazoo megyéjében.

A startup technológiája nem arra lett kitalálva, hogy leváltsa az emberi munkaerőt a segélyhívó központokban. Pusztán egy kényszermegoldás, amelyre a rendkívüli létszámhiány miatt egyre inkább rászorulnak a segélyhívó központok.

Nem az Aurelian az egyetlen startup, amely MI-alapú segítséget próbál biztosítani a segélyhívó központoknak, azonban a jelek szerint ez az egyetlen olyan cég, amelynek a technológiáját már élesben használják. A mesterséges intelligenciája napi több ezer segélyhívást fogad az Egyesült Államokban.

