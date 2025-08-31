Ezekkel a sötét trükkökkel csapják be a felhasználókat a digitális világban

Az online vásárlás és a digitális szolgáltatások világában egyre gyakrabban találkozunk a „dark pattern” jelenségével, vagyis a megtévesztő felhasználói felületekkel. Ezek a sötét trükkök első ránézésre ártalmatlannak tűnnek, de valójában arra késztetik a felhasználókat, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyek nem feltétlenül az ő érdeküket szolgálják.

A szakértők szerint a sötét trükkök nem csupán bosszantóak, hanem hosszú távon aláássák a felhasználói bizalmat, sőt, gyakran jogsértőnek is minősülhetnek. A probléma mára olyan mértéket öltött, hogy több ország hatóságai is szabályozással és bírságokkal próbálnak fellépni ellenük.

Mik azok a sötét trükkök?

A kifejezést 2010-ben Harry Brignull UX-tervező alkotta meg, amikor elindította a darkpatterns.org oldalt, amely a megtévesztő felületek gyűjtésére és leleplezésére szolgált. Azóta a fogalom elterjedt, és egyre több kutatás, riport és peranyag foglalkozik vele. Lényege, hogy a felhasználói felületet szándékosan úgy alakítják ki, hogy az a felhasználót egy bizonyos, számára hátrányos irányba terelje.

Gyakori példa a „láthatatlan” leiratkozási gomb, a félrevezető megfogalmazások, vagy a „hamis sürgetés”, amely azt sugallja, hogy egy ajánlat csak pár percig érvényes, miközben valójában folyamatosan elérhető.

A leggyakoribb trükkök

Bait-and-switch: kedvező ajánlatot hirdetnek, de a termék nem elérhető, helyette drágább alternatívát kínálnak.

Drip pricing: kezdetben alacsony árat mutatnak, majd a fizetésnél sorban jelennek meg a rejtett díjak és adók.

Confirmshaming: az elutasító opció szégyenérzetet kelt („Nem, köszönöm, inkább maradok tudatlan").

Misdirection: szándékos félrevezetés, például mellékes szoftverek telepítésével.

Privacy Zuckering: a felhasználó többet oszt meg magáról, mint szeretne, mert az adatvédelmi beállításokat nehéz megtalálni.

Roach motel: könnyű előfizetni, de szinte lehetetlen lemondani.

Konkrét esetek

Az utóbbi években számos nagyvállalat került a figyelem középpontjába sötét trükkök miatt. Az Intuit például „ingyenes” adóbevallási szoftverét reklámozta az Egyesült Államokban, miközben a legtöbb felhasználó valójában nem jogosult a szolgáltatásra. Az ügy végül 141 millió dolláros kártérítéssel zárult.

A Meta szintén botrányt váltott ki, amikor a Facebook és Instagram felhasználók adatait AI-modellek tréningjére akarta felhasználni. Az opt-out lehetőség elérhetetlenül bonyolult volt, a folyamat pedig szándékosan lelassította és elbizonytalanította a felhasználókat.

Jogszabályi fellépés

Egyre több ország hoz szabályokat a megtévesztő digitális gyakorlatok ellen. Az Egyesült Államokban például a DETOUR Act tiltja a sötét trükköket a nagy platformok esetében, míg Kaliforniában külön adatvédelmi törvények léptek életbe. Az Európai Unió a GDPR keretében követeli meg az egyértelmű és szabadon adott felhasználói hozzájárulást, az új Digital Services Act és Data Act pedig kifejezetten nevesíti a sötét trükkök "dark patterns" tilalmát.