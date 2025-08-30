Elon Musk starship technológiája óriásit lökhet az űripar fejlődésén

A SpaceX robbanások mögött nemcsak látványos próbarepülés áll, hanem óriási pénzügyi kockázat és stratégiai befektetés is. A Starship nem pusztán egy új űrrakéta, hanem egy olyan rakétarendszer, amely gyökeresen átalakíthatja az űripart és a világűr gazdasági hasznosítását.

Egy SpaceX Falcon9 rakéta kilövése az indítóállásról, 2015. február 11-én

Fotó: NORTHFOTO

Mennyibe kerül egy próbarepülés és ki fizeti a számlát?

Egyetlen Starship próbarepülés ára több százmillió dollárra tehető. Bár a SpaceX pontos költségadatait nem hozza nyilvánosságra, szakértők szerint a rakétafejlesztés és a tesztek eddig több milliárd dollárt emésztettek fel. A vállalat magánbefektetői forrásokból és részben a NASA-val kötött szerződésekből finanszírozza a programot.

A NASA több milliárd dolláros támogatást nyújtott a Starship fejlesztésére, mivel a rakétarendszer kulcsszerepet játszik az Artemis program holdraszállási terveiben. Elon Musk emellett a SpaceX tőkebevonási köreit is kihasználja: a cég rendszeresen von be kockázati tőkét és intézményi befektetőket, akik a jövő űrutazásából remélnek óriási hozamot.

Minden egyes robbanás tehát nemcsak mérnöki kihívás, hanem pénzügyi kockázat is, amelyet a SpaceX rendkívül tudatosan kezel. A cég stratégiája arra épül, hogy a kezdeti óriási kiadásokat hosszú távon megtéríti a starship technológia újrafelhasználhatósága.

Hogyan változtatja meg az űripart a Starship, ha sikerül?

Ha a Starship eléri célját, az űripar alapjaiban változik meg. Egy teljesen újrafelhasználható űrrakéta olyan árzuhanást hozhat a piacon, amelyhez foghatót eddig még nem látott a világ. Jelenleg egyetlen tonna rakomány Föld körüli pályára juttatása több tízmillió dollárba kerülhet, de a SpaceX célja, hogy ezt az összeget nagyságrendekkel csökkentse.

A Starship rakétarendszer a rakétafejlesztés történetében először képes lehet több száz utas szállítására is. Ez nemcsak a Mars-küldetésekhez vagy holdbázisokhoz jelent előrelépést, hanem az egész űripar kereskedelmi oldalát átalakíthatja. A műholdindítások, űrturizmus és ipari űrtevékenységek egyaránt sokkal olcsóbbá válhatnak.