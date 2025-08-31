Mutatjuk, milyen veszélyeket rejtenek a SpaceX rakétái!

A SpaceX robbanások nemcsak mérnöki kihívásokat jelentenek, hanem komoly biztonsági és környezetvédelmi kérdéseket is felvetnek. Egy ekkora űrrakéta tesztje során a rakétafejlesztés nem csupán technológiai, hanem társadalmi és ökológiai kockázatokat is hordoz, amelyeket a próbarepülés megkezdése előtt részletesen kezelni kell.

Egy kozmosz felé tartó SpaceX rakéta a start után.

Fotó: MTI

Milyen veszélyeket rejtenek az óriásrakéták tesztjei?

A 403 láb magas Starship próbarepülése során fellépő kockázatok jóval nagyobbak, mint a korábbi generációs rakétáknál. Egy ilyen rakétarendszer indítása során több tízezer liter metán és oxigén kerül felhasználásra, ami baleset esetén hatalmas robbanást okozhat.

A veszélyek között szerepel:

Robbanás közvetlen kockázata: egy hibás szelep, hajtóműhiba vagy vezérlési probléma is katasztrófához vezethet.

egy hibás szelep, hajtóműhiba vagy vezérlési probléma is katasztrófához vezethet. Törmelék szóródása: a felrobbanó űrrakéta több kilométeres körzetben szórhat szét darabokat.

a felrobbanó űrrakéta több kilométeres körzetben szórhat szét darabokat. Hanghatás és lökéshullám: a robbanás akkora erővel járhat, hogy épületekben is kárt tehet.

A SpaceX robbanások így nemcsak mérnöki adatokat szolgáltatnak, hanem komoly veszélyforrást is jelentenek, amelyet a vállalatnak minden teszt során figyelembe kell vennie.

Környezetvédelmi hatások: üzemanyag és robbanások

A starship technológia metán alapú üzemanyagot használ, amely tisztább égést biztosít, mint a korábbi kerozinalapú hajtóanyagok. Ennek ellenére a próbarepülés során felhasznált hatalmas mennyiségű üzemanyag, illetve az esetleges robbanások jelentős környezeti hatásokkal járnak.

A robbanások során szén-dioxid, vízgőz és más égéstermékek kerülnek a légkörbe. Bár egyetlen indítás hatása globálisan elenyésző, a rendszeres tesztek és a jövőbeli gyakori kilövések már komolyabb környezetvédelmi kérdéseket vethetnek fel. Emellett a rakétarendszer tesztjei zajterhelést és a helyi ökoszisztémára gyakorolt hatást is jelentenek.

A környezetvédők gyakran kritizálják a rakétafejlesztés ezen aspektusát, ugyanakkor a SpaceX azzal érvel, hogy a metán és az újrafelhasználható űrrakéta hosszú távon kevesebb terhet ró a bolygóra, mint a korábbi rendszerek.