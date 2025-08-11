Feledhetetlen élményt kínál világ legnagyobb gömb alakú szórakozóhelye

A Las Vegas néven ismert Sphere egy különleges, gömb formájú szórakoztató helyszín, amelyet 2023 szeptemberében adtak át, építésének költsége végül 2,3 milliárd dollárra rúgott. A lenyűgöző belső LED-panel és fejlett hangrendszer együtt élményalapú előadásokat tesz lehetővé olyan művészeknek, mint U2 vagy Darren Aronofsky.

A Sphere mókás vagy komoly animációival uralja Las Vegas látképét.

S bár a Sphere a maga nemében egyedülálló, a világ több pontján is találhatók hasonló, lenyűgöző LED-dómok – például a Dallasban található Cosm, amely szintén hasonló élményt kínál, igaz, kisebb léptékben.

Építés és költségek – Hogyan született a Sphere?

A Sphere beruházását 2018-ban jelentették be, és körülbelül öt év építkezés után nyílt meg 2023 szeptemberében. A projekt előzetesen 1,2 milliárd dolláros költséggel indult, de infláció, világjárvány és globális ellátási lánc problémák miatt a végösszeg végül 2,3 milliárd dollárra nőtt.

A technológia és a nézői élmény

A Sphere belső terében található hatalmas, ívelt, 16 000 × 16 000 felbontású LED-képernyő körülveszi a közönséget, hozzávetőlegesen 270 fokos panorámát nyújtva. A külső felületét alkotó LED-panelek pedig a város egén is óriási látványt nyújtanak. A térhatású hangélményt több mint 167 000 hangszóró biztosítja, irányított sugárzás-technológiával kiegészítve, így minden üléshez optimális akusztika társul. A 4D-elemek – például szél, illat és vibráció – tovább fokozzák az élményt.

A videókészítés kihívásai ebben a formátumban

A Sphere belső vászna teljesen eltér a hagyományos vetítőfelületektől. A hatalmas, ívelt és nagy felbontású LED-képernyőre készült tartalmak előállítása technikailag rendkívül összetett, mert a képet torzítás nélkül kell illeszteni a gömbfelületre. A hagyományos 16:9 vagy 21:9 képarány itt használhatatlan, helyette speciális, panoráma- és dómformátumú anyagokat kell tervezni. Ehhez fejlett 3D-renderelő rendszerek, precíz térbeli leképezés és sokszor teljesen egyedi kamerabeállítások szükségesek. Az is komoly kihívást jelent, hogy a mozgások és a vizuális effektek ne okozzanak a nézőkben szédülést vagy vizuális diszkomfortot – a tervezőknek ezt is figyelembe kell venniük.