Elképesztő látványt nyújt a világ legextrémebb koncerthelyszíne – videó

A Sphere – hivatalos nevén Sphere at The Venetian Resort – a világ legnagyobb gömb alakú építménye. Külső burkolata egy 54 000 m²-es LED-felület, ami hatalmas kijelzőként működik: dinamikus grafikák, látványos animációk és élő közvetítések jelennek meg rajta Las Vegas egén. Mindez már önmagában is látványosság, de az igazi varázslat a belső térben történik.

A Sphere már kívülről is elképesztő látványt nyújt, mivel a külsejét is LED-ekkel burkolták be.

Az 18 600 férőhelyes koncert- és rendezvénycsarnok belsejében egy 16K-s, 15 000 m²-es LED-képernyő borítja be a teljes látómezőt, így gyakorlatilag a nézők “belecsöppennek” az előadásba. A hangzásról 167 000 egyedi vezérlésű hangszóró gondoskodik, melyek minden néző számára optimális akusztikai élményt biztosítanak – akár holografikus hanghatásokkal is.

Technológia, ami együtt lélegzik a közönséggel

A Sphere nemcsak vetít, hanem reagál is. A nézőtér több ezer érzékelőt tartalmaz, amelyek figyelik a közönség mozgását, hőmérsékletét, sőt a szívritmust is képesek követni bizonyos produkciók alatt. Ez lehetőséget ad arra, hogy a látvány, a hang és az illatok – igen, a Sphere illateffekteket is képes előállítani – szinkronban változzanak a közönség reakcióival.

Ezek a képességek különösen alkalmassá teszik a helyszínt új típusú koncertek és multimédiás produkciók lebonyolítására. Itt nem csupán nézők vagyunk, hanem résztvevők egy sokdimenziós élményben, ahol a határok elmosódnak valóság és fikció között.

Új koncertélmény: nem csak zene, hanem világépítés

Az első jelentős produkció, amely a Sphere-ben debütált, a U2 UV Achtung Baby Live at Sphere című koncertsorozata volt. A zenekar nem egyszerűen koncertet adott, hanem egy audiovizuális utazást kínált: a háttérben vetített képek folyamatosan alakultak, mintha a zenékhez komponált filmek peregtek volna. A közönség nem a színpadot bámulta, hanem körülötte minden irányban történtek az események.

Legutóbb a Backstreet Boys tartott egy elképesztő koncertet itt:

Ez a fajta élmény radikálisan új szemléletet kíván a művészektől is. A Sphere nem pusztán egy technológiai színpad, hanem egy új médium, ahol a zene, a film, a térérzékelés és a közönség interakciója összeolvad.