Kell ez nekünk? Senki sem kérte a Spotify legújabb funkcióját

Magából lassan viccet csinálva még mindig nem jutott el odáig az egyre dráguló Spotify, hogy veszteségmentes hangminőségű előfizetést kínáljon a zenerajongók számára, ám ettől még nem ül a babérjain a zenestreaming szolgáltatás. Most váratlan bejelentette, hogy chatelési funkciót vezet be, a felhasználók üzeneteket tudnak majd küldeni egymásnak az appon belül.

Részben chatalkalmazássá válik a Spotify

A szimplán Messages névre keresztelt chatelési funkció általános célú csevegésre ad majd lehetőséget. Ettől függetlenül a Spotify elsődleges célját az jelenti a közösségi funkcióval, hogy a felhasználók közvetlenül az appon belül tudjanak zenéket, podcastokat, hangoskönyveket ajánlani egymásnak, ne kelljen emiatt kilépniük a szolgáltatásának ölelő karjaiból.

Nemcsak kényelmes lesz a Spotify felületén belüli ajánlgatás, de nagyban növelheti a szolgáltatás használatával töltött időt.

A vészfékekre is gondolt a Spotify

A bejelentés szerint a chatelési funkció csak a 16 éven felüli felhasználók számára lesz elérhető. A bejövő beszélgetési kezdeményezéseket először jóvá kell hagyni, később pedig lehetőség van a beszélgetőpartnerek blokkolására és jelentésére. A Spotify gépi módszerekkel is ellenőrzi a chateléseket, különféle „törvénytelen és ártalmas” tartalmak után kutatva.

A Spotify Messages hullámokban válik majd elérhetővé, néhány nem részletezett piacon még ezen a héten debütál, hamarosan pedig minden felhasználó megkapja.

