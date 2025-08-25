Újabb streamingszolgáltatás jelentett be áremelést

Az Apple bejelentette az Apple TV+ előfizetés havidíjának a megemelését, az Egyesült Államok mellett a lépés tételesen nem listázott, nemzetközi piacokat is érinti. A streaming szolgáltatás megemelt díja 12,99 dollár lett az USA-ban, ami 30%-os drágulást jelent a korábbi 9,99 dollárhoz képest. Az új ügyfelek már ezen az új áron fizethetnek elő, míg a meglévőknél a következő megújítás után lép életbe az áremelés.

Az USA-ba már harmadjára drágul három év alatt az Apple TV+ streamingszolgáltatás

Az Apple indoklása szerint a magasabb díj mögött a folyamatosan bővülő tartalomkínálat és a reklámmentes működés áll. Az Apple TV+ az utolsó olyan nagy streaming szolgáltatás az USA-ban, amely nem kínál olcsóbb, hirdetésekkel támogatott előfizetést. A kínálatában találhatók Emmy-díjra jelölt sorozatok, új filmek, sportközvetítések és gyerekműsorok is.

Harmadjára drágult az Apple videóstreaming szolgáltatása

Az Apple TV+ indulása óta ez már a harmadik áremelés: 2019-ben még 4,99 dollárért lehetett előfizetni, majd 2022-ben 6,99-re, 2023-ban 9,99-re emelkedett az ár. A mostani 12,99 dolláros havidíj közel a háromszorosa a kezdeti árnak.

A jelek szerint a magyar ügyfeleket egyelőre elkerülte a mostani áremelés, itthon továbbra is 2790 forintért lehet előfizetni az Apple TV+ videószolgáltatásra, kontextusként ez a jelenlegi árfolyamon 8,15 dollárra jön ki.

Viszont ami késik, az nem múlik: már a Netflix is 3990 forintot (~11,4 dollárt) kér a Full HD felbontású Standard előfizetéséért, azaz van mozgástér az Apple számára az áremelésre.

Kapcsolódó érdekességként a streamingszolgáltatások folyamatos drágulása, továbbá a tartalmak köztük való széttöredezése miatt új fénykorába lépett a kalózkodás.

