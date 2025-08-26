Ezzel a szellemmel nem szeretne összefutni az utcán

Mostanra legalább hírből jó eséllyel már mindenki hallott a Minecraft című játékról. A világa sok rajongót sarkallt való életbeli alkotásra, azonban egy youtuber most megemelte az őrült hódolói projektek előtt a megugrandó lécet: megalkotta a játék egyik legismertebb lénye, a Ghast működőképes replikáját. A szellemhez hasonlító drónja nemcsak repülni képes, de valódi tűzgolyókat is kilő, akárcsak a játékbeli megfelelője.

Elég ijesztő lett Minecraft által inspirált, tűzgolyókat lövő szellem

Fotó: Electo / YouTube

A házilag barkácsolt szellem egy kiegyensúlyozott drónalapra épült. A tűzgolyók létrehozásához a bűvészek régi trükkjeit vette elő a youtuber, piropapírt és pirovattát gyújt meg és lő ki a drón. A különleges anyagok egy szempillantás alatt elégnek, a látszattal ellentétben nem túlságosan tűzveszélyes a mutatvány, bár eszetlenül persze ezekkel sem szabad játszani.

Elég ijesztő a repülő szellem

Az Electo csatornát készítő tartalomgyártónak hat hónapjába került a Ghast-drón megalkotása, a projektről szóló videójában dokumentálta a létrehozása felé vezetett, kanyargós és rögös utat. A videó óriási siker lett, és ugyan a többség ötletesnek tartja a szerkezetet, de bőven vannak olyanok, akik nem szeretnének vele összefutni az utcán, még ha nem is lőne rájuk tűzgolyókat.

