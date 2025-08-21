Arcukkal fizetnek, pénzt alig kapnak – a TikTok hirdetések sötét oldala

A TikTokon futó hirdetések között egyre gyakrabban találkozhatunk olyan videókkal, ahol valaki közvetlenül a kamerába nézve ajánl termékeket. A nézők számára sokszor nem derül ki, hogy az alak nem valódi ember, hanem egy generatív mesterséges intelligencia által létrehozott, digitális képmás. Ezek mögött hús-vér színészek állnak, akik pénzért adják az arcukat az MI-alapú reklámok létrehozásához, most pedig kiderült, hogy mennyi keresnek ezen.

Scott Jacqmein egyike azoknak a színészeknek, akik nevetséges pénzért eladták a képmásukat

Fotó: Scott Jacqmein / Instagram

Scott Jacqmein amerikai színész a The New York Times-nek adott interjújában elárulta, hogy nincsenek túlfizetve. Az 52 éves férfi egyszeri 750 dollárt, olyan 254 ezer forintot kapott, hogy az arcmását a TikTok hirdetési rendszerében bárki felhasználhassa reklámok készítésére.

Mintha az ördöggel paktálnának le a színészek

A döntést azóta megbánta, hiszen sem jogdíjat, sem beleszólást nem kap abba, milyen termékek reklámjaiban tűnik fel digitális mása. Biztosan tudja, hogy szerepelt már horoszkópos hirdetésben, és buzdította egy rendkívül gyanús szolgáltatás nevében a lakásbiztosításuk lemondására az embereket.

Olyan idegen nyelvű hirdetésben is látta magát, amiről nem tudja, hogy miről szólt.

Jacqmein szerint a technológia gyorsabban fejlődik, mint a jogi szabályozás, az ügynökség nélküli színészeket pedig különösen könnyű becsalogatni az MI-reklámozás hálójába. A New York Times-nak más színészek is hasonló tapasztalatokról számoltak be: volt, aki mindössze 500 dollárt keresett, miközben arca korlátlanul szerepel mindenféle hirdetésekben.

A reklámipar számára hatalmas üzlet a színészek kihasználása, nevetségesen alacsony egyszeri jogdíjért végtelen mennyiségű hirdetést gyárthatnak a képmásaik felhasználásával. És ez ellen nem tudnak mit tenni, ha olyan szerződést írtak alá, ami kiköti, hogy nem vonhatják vissza a képmásuk használati jogát.

