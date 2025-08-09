Segít a tökéletes párválasztásban a tehén társkereső

A mezőgazdaság és az állattenyésztés sem marad ki a mesterséges intelligenciás forradalomból. A legkülönfélébb általános menedzselési és tervezési feladatok segítése mellett a technológia akár robot százlábúakhoz hasonló ipari gépeket is irányíthat majd a jövőben, a vetés kitalálásától a tehéncsordák kezeléséig sok mindenben segíthet.

Genetikailag tökéletes bikákra találhatnak a tehénlányok

Fotó: Christian Widell / Unsplash

Az MI-alapú eszközöket jellemzően cégek fejlesztik a gazdáknak, de akár ők maguk is képesek lehetnek szabadon elérhető szolgáltatásokkal problémákat megoldani. Erre adott most érdekes példát az új-zélandi Matthew Zonderop, a szarvasmarha-tenyésztő fizetős randiszolgáltatást indított a gazdáknak, hogy tökéletes bikákkal szaporíthassák a teheneiket.

Véletlenül jött a tehén randiszolgáltatás ötlete

Új-Zéland egy apró és viszonylag izolált szigetország, így az állattenyésztés is nagy gondosságot igényel, hogy el lehessen kerülni a vérfertőzésből fakadó gondokat. Részben emiatt a legtöbb tehént és bikát genetikailag profiloztatják a tartók és a tenyésztők.

Zonderop eredeti problémáját az jelentette, hogy véletlenül elveszítette az összes klasszikus pároztatási információját, így feltöltötte a ChatGPT-be az állományának a genetikai adatait, hátha sikerül újraépíteni a családfákat.

Óriási volt a siker, plusz arra is rájött, hogy a szolgáltatás segítségével minden eddiginél jobb párosodási stratégiák dolgozhatóak ki.

Nem csak a beltenyészet elkerülésére használhatóak az adatok és a ChatGPT, de az is megoldható, hogy az állattenyésztők specifikus genetikai tulajdonságok alapján válogassák össze a pároztatni kívánt teheneket és bikákat.

Ez a koncepció persze nem újdonság, de ténylegesen nem állt olyan szolgáltatás az új-zélandi szarvasmarha-tenyésztők rendelkezésére, amivel szerte az országban megtalálhatták volna egymás csordáiban a legjobb állatpárosításokat.

A felismerés új vállalkozást szült, így az érdeklődő helyi tenyésztők már fel is kereshetik a férfi Perfect Cow Breeding Solutions nevű új cégét. Ez a csordák genetikai profilozásától a rosszul teljesítő állatok kiszúrásán át a megfelelő párok megtalálásáig teljes szolgáltatást kínál számukra.