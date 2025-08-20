Hogyan védekezhetünk ez ellen az aljas kereskedelmi trükk ellen?

Az online és offline kereskedelem világában számos trükköt vetnek be a vásárlók figyelmének felkeltésére. Az egyik legbosszantóbb és legártalmasabb gyakorlat a „bait-and-switch”, vagyis a csalétek és csere módszere. A lényege egyszerű: egy rendkívül vonzó ajánlattal próbálják elcsábítani a vásárlót, majd amikor az érdeklődő belép az üzletbe vagy rákattint a webshop ajánlatára, kiderül, hogy a hirdetett termék már nem elérhető, helyette pedig egy másik – gyakran drágább, gyengébb minőségű vagy kevésbé előnyös – terméket kínálnak.

Ezzel a trükkel nem csak az online csalók próbálkoznak.

Fotó: Tero Vesalainen / Shutterstock/Copyright (c) 2017 Tero Vesalainen/Shutterstock. No use without permission.

Ez a technika régóta ismert, már a hagyományos üzletekben is alkalmazták, de a digitális kereskedelem elterjedésével új lendületet kapott. Az online térben a reklámok és hirdetések gyors terjedése, valamint a fogyasztók impulzív döntései még fogékonyabbá teszik őket erre a manipulációra.

Hogyan működik a trükk?

A bait-and-switch tipikusan úgy kezdődik, hogy egy kereskedő egy rendkívül kedvező ajánlatot hirdet meg – például egy új laptopot féláron, egy prémium okostelefont szokatlanul olcsón, vagy egy all-inclusive utazást irreálisan alacsony költséggel. A vásárló kíváncsivá válik, és elindul az ajánlat felé, de az út végén csalódás várja. A termék valójában soha nem is volt raktáron, vagy éppen az utolsó darab „éppen most” kelt el. A kereskedő azonban készségesen ajánl egy másik terméket, amely jóval drágább vagy sokkal rosszabb feltételeket kínál. Ezt a technikát a hagyományos üzletekben is használták/használják.

Elterjedt példa az ingatlanirodák kirakatában elhelyezett, elképesztően jó áron kínált ingatlanok fotós hirdetései, amelyek soha nem léteztek az iroda kínálatában, vagy olyan régiek, hogy az akkor még reális áruk ma már óriási ajánlatnak tűnik.

Ezek aztán vagy eleve át vannak húzva „elkelt” jelzéssel, vagy csak az irodába belépve derül ki, hogy „Ja, az épp elkelt” vagy „Pont foglalózzák”, de persze az iroda munkatársai tudnak mutatni hasonlóan jó ajánlatokat - közel sem tudnak - és ezzel már be is csalogattak egy új ügyfelet a hálójukba.