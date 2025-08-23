Nem akármilyen üzletet kötött Trump, itt vannak a részletek!

Az amerikai kormány 8,9 milliárd dollárt fektet az Intelbe, amelynek jelentős része olyan támogatásokból származik, amelyeket a cég egyébként is megkapott volna az előző Biden-kormány által tető alá hozott CHIPS-törvény keretében. A megállapodás eredményeként az amerikai állam 10% tulajdonrészt szerez a chipgyártóban, azaz Donald Trump elérte, hogy az amerikai állam közvetlenül kapjon valamit azért a sok milliárd dollárért, amit az adófizetők pénzéből az Intel zsebébe tesz.

Donald Trump amerikai elnök

Fotó: Anadolu via AFP

Az ügyletet Donald Trump elnök jelentette be, aki szerint ez „nagyszerű üzlet az Egyesült Államoknak”. A chipgyártó részvényei 6 százalékot erősödtek a bejelentés hatására, azaz ha nem is lejtett örömtáncot a piac, de pozitívan reagált a váratlan fordulatra.

Nem felhőtlen Trump és az Intel viszonya

Trump elmondása szerint az Intel vezérigazgatójával, Lip-Bu Tannal folytatott tárgyalások során vetette fel az ötletet, hogy az Egyesült Államok stratégiai partnerként jelenjen meg a cégben.

Bár a kormány részesedése passzív lesz, vagyis nem jár szavazati joggal vagy igazgatósági helyekkel, az elnök mégis történelmi lépésként jellemezte a döntést.

Az üzlet komoly feszültség árnyékában jött létre: Trump nemrég lemondásra szólította fel Tant a kínai kapcsolatai miatt, bár azóta megenyhült, az új üzlet hatására pedig hivatalosan is letett erről a követeléséről.

Az Intel közleményben köszönte meg a kormány bizalmát, és hangsúlyozta, hogy az új megállapodás erősíti az amerikai techipar vezető szerepét.

Trump szerint a jövőben további hasonló üzletek is várhatók, azaz stratégiává vált, hogy az amerikai állam részesedést kíván szerezni az amerikai techcégekben. Ez érdekes új helyzetet teremt, elsősorban Kínának biztosan nem tetszik, hogy az amerikai állam pozíciókat akar az olyan kritikus és megkerülhetetlen techcégekben, amelyeknek a termékeitől a mai napig függ.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!