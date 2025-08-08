Lemondatná Trump az amerikai techóriás vezetőjét

Donald Trump amerikai elnök hadban áll az amerikai techcégek egy részével, elsősorban a gyártásuk legalább részleges hazahozását szeretné elérni, részben erről szól a vámháborúja. A szent ügy érdekében nem volt rest többek közt az Apple-t vezető Tim Cookot is nyilvánosan megfenyegetni, azonban csütörtökön ennél is váratlanabb dolgot tett.

A lehető legrosszabbkor jött Donald Trump felszólítása a küszködő Intel számára

Fotó: Intel Corporation

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon kerek-perec kijelentette, hogy azonnali lemondásra szólítja fel az Intel tavasszal kinevezett vezérigazgatóját.

Tudomása szerint Lip-Bu Tan feloldhatatlan érdekellentétekkel küzd, a probléma megoldására pedig nincs más mód az azonnali távozásán kívül.

Ez lehet Trump problémája

Donald Trump elnök nem részletezte, hogy miért érzi elfogadhatatlannak Lip-Bu Tan személyét az Intel élén. Ettől függetlenül nem titok, az amerikai és hongkongi befektetési cégein keresztül Tan óriási mennyiségű tőkét juttatott kínai cégeknek. Emellett a korábban általa vezetett Cadence Design Systems chiptervező a napokban bevallotta, hogy az amerikai exportkorlátozásokat megsértve chipek tervezésére való szoftvert értékesített egy olyan kínai egyetemnek, amely közeli kapcsolatot ápol a kínai kormánnyal.

Az amerikai elnök felszólítása röviddel azután érkezett, hogy Arkansas állam szenátora egy levélben aggodalmát fejezte ki az Intel igazgatótanácsa számára a chiptervező cég biztonságával és működésének integritásával kapcsolatban.

Tom Cotton gondját deklaráltan Lip-Bu Tan Kínához fűződő szálai jelentik.

Trump felszólítása precedens nélküli helyzet az amerikai techiparban, egyik pillanatról a másikra nagyon forró lett Lip-Bu Tan talpa alatt a talaj. A helyzetet súlyosbítja, hogy a masszívan veszteséges Intel élére frissen kinevezett Lip-Bu Tan az elmúlt hónapokban máris drámai stratégiai döntéseket hozott, egy kisvárosnyi ember elbocsátása mellett két európai gyárépítést is lefújt.

