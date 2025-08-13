Augusztus 20-i tűzijáték – technológiai csúcsteljesítmény az éjszakai égbolton

A budapesti augusztus 20-i tűzijáték az ország egyik legnagyobb és legnézettebb ünnepi eseménye, amelyet minden évben több százezren követnek élőben, és milliók látnak televízión vagy online közvetítéseken keresztül. Bár sokan elsősorban a színes fénycsóvákat és a zenére komponált robbanásokat figyelik, kevesen gondolnak bele, hogy mindez mögött milyen precíz technológiai háttér, nemzetközi trendek és komoly szakértelem áll. A modern tűzijátékok már messze túlmutatnak a hagyományos pirotechnikai megoldásokon: digitális vezérlés, számítógépes szinkronizáció és speciális effekttechnológiák emelik új szintre az élményt.

Tűzijáték Budapesten

Fotó: robertharding via AFP

A legmodernebb tűzijátékok technológiája

A világ vezető tűzijáték-produkciói – például Sydney újévi látványshow-ja, Dubaj rekorddöntő bemutatói vagy Tokió nyári fesztiváljai – ma már szinte teljesen számítógép-vezéreltek. A pirotechnikai elemek indítását digitális vezérlőrendszerek irányítják, amelyek milliméter-pontossággal időzítik a robbanásokat a zenére. Ezzel nemcsak a látványvilág, hanem az élmény ritmusa is teljesen megtervezett, így minden robbanás és színváltás pontosan a zenei ütemekhez igazodik.

Itt a kínai holdújév, amikor a gonosz erőket tartják távol a szilveszteri és újévi tűzijátékkal

Fotó: Shutterstock

A modern technológiában kulcsszerepet játszanak a vezeték nélküli indítórendszerek, amelyek nagy távolságból, rádiófrekvenciás vagy hálózati kapcsolaton keresztül küldik az utasításokat a pirotechnikai töltetekhez. Ez nemcsak a biztonságot növeli – hiszen a kezelőszemélyzet távolról dolgozik –, hanem a látvány is pontosabban alakítható.

Speciális effektusok és formák

A hagyományos színes gömb- vagy csillagalakzatok mellett ma már egyre több tűzijátékban jelennek meg bonyolult, felismerhető minták: szívek, betűk, logók, sőt animációk is kirajzolhatók az égbolton. Ehhez speciálisan kialakított pirotechnikai bombákra van szükség, amelyek a robbanás során a csillagokat pontos mintázatban szórják szét.

Emellett új trend a füstmentes vagy alacsony füstkibocsátású töltetek használata, amelyek tisztább képet adnak a nézőknek, és környezetvédelmi szempontból is előnyösebbek. Növekvő teret kap a pirodron-technológia is: ezek a LED-del felszerelt drónok képesek formációkba rendeződni és mozgó mintákat alkotni az égen, kiegészítve a klasszikus tűzijáték látványát.