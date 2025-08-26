Csak úgy csattant! Hatalmas pofont kaptak a nagyvállalatok

Egyre nagyobb bajban vannak a veszteséges működésük ellenére dollár milliárdokat elkölteni kívánó, mesterséges intelligenciás cégek. Az MIT kutatása szerint a generatív MI iránt a kezdetekben hatalmas volt a lelkesedés a nagyvállalati szektorban, azonban a bevezetési és használati kísérletek csak 5 százaléka eredményezett jelentős bevételnövekedés vagy kiadáscsökkenést. Az MI-projektek 95%-a lényegében megbukott.

Nem képesek alkalmazkodni a vállalati felhasználáshoz az általános célú chatbotok

Fotó: Redd Francisco / Unsplash

Az MIT kutatása 150 vezetői és 350 alkalmazotti interjún, továbbá 300 nyilvános MI-bevezetés elemzésén alapult. Az eredmények alapján a 95 százalékos sikertelenségi arányért gyakran nem is önmagában a technológia hibáztatható, inkább az a gond, hogy a vállalatok nem képesek beépíteni az MI-t a munkafolyamataikba.

Specializált megoldás kell a vállalatoknak

A kutatás szerint a sikeres példák leginkább olyan startupokhoz köthetők, amelyek egyetlen probléma megoldására koncentrálnak a mesterséges intelligenciával, és okosan választják meg az üzleti partnereiket. Ezek a startupok időnként több millió dolláros bevételig is eljutnak a fennállásuk első évében, mert használható technológiát adnak az ügyfeleknek, amelyekből azok profitálni tudnak.

Ezzel szemben a nagyvállalatok gyakran túlságosan általános célú MI-eszközökkel kísérleteznek, amelyek nem képesek alkalmazkodni a belső munkafolyamataikhoz. Tanítani nem képesek az eszközöket, és megfelelő utasításokkal (promptolással) sem tudják megbízható működésre bírni azokat.

Komplex szervezeti környezetben nem bírhatóak valódi tanulásra és kellő alkalmazkodásra a ChatGPT-hez hasonló eszközök.

A kutatás két fő megállapítása, hogy egyrészt a vállalatok számára jórészt a specializált MI-eszközök hozhatnak sikert, mert csak ezek bizonyulhatnak megbízhatóan működőképesnek, másrészt pedig a technológiát gyakran nem elég ráültetni a meglévő munkafolyamatokra, az integrációja valójában a teljes munkafolyamat nulláról való újratervezésével járhat.

Végül a kutatóknak feltűnt még, hogy gyakran az MI eszközök bevezetésére szolgáló erőforrások elosztása is rossz, például javarészt marketingre próbálják használni a chatbotokat, miközben ténylegesen az egyéb munkafolyamatok automatizálásán lehetne inkább spórolni.