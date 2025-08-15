Meglepő dologgal fogyhat észrevétlenül

Amerikai kutatók adatelemzése rámutatott, hogy a városok kialakítása közvetlen hatással van a lakók fizikai aktivitására. A Nature kiadványban megjelent kutatás az Azumio Argus mobilappot használt 5424 személy 248 266 napnyi lépésadatát vizsgálta, akik 2013 márciusa és 2016 februárja között összesen 7447 alkalommal költöztek 1609 amerikai város között.

Többet gyalogolnak az emberek az olyan városokban, ahol lehet és érdemes sétálni

Fotó: Krzysztof Hepner / Unsplash

Akik a járhatósági mutató (walkability) alapján az alsó 25%-ba eső településről a felső 25%-ba tartozó városba költöztek, azok napi átlagban 1 100 lépéssel növelték az aktivitásukat, ami heti legalább egy órával több mozgást jelentett.

További jó hír, hogy nem csak városnézésre mentek az új lakók: legalább három hónapon keresztül fennállt a mozgásukban tapasztalt növekedés, azaz végső soron életmódot is váltottak a költözéssel, nem csak lakhelyet.

Élhetőbb városban többen érték el a minimum mozgási mennyiséget

A felmérés szerint a magas járhatóságú városba költözés után a résztvevők 42,5%-a teljesítette az országos aerob aktivitási ajánlásokat, szemben a költözés előtti 21,5%-kal.

Számítógépes modellezés alapján ha minden amerikai város elérné Chicago vagy Philadelphia járhatósági szintjét, akkor 36 millióval több ember teljesítené a hivatalos mozgásajánlásokat.

Az okosabb és élhetőbb várostervezés számos előnye már régóta ismert, azonban a kutatás rávilágít, hogy jóval burkoltabb, szinte észrevétlen közegészségügyi előnyöket is kínál az emberközpontú kialakítás.

