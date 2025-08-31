Agyzsibbasztó videókkal keres havonta milliókat ez a fiatal

A YouTube-tól a TikTokig minden videós platformot elárasztottak a generatív mesterséges intelligenciával készített videók. Ezek rendkívül minimum erőfeszítéssel létrehozott, gyakran konkrétan nonszensz tartalmak, de nem véletlenül léteznek, a készítőik reklámokból származó jutalékon keresztül próbálnak bevételt generálni maguknak.

Mesterséges intelligenciával generált, bizarr videókkal keres vagyonokat a fiatalember

Fotó: FUNTASTIC YT / YouTube

Egy 21 éves informatikushallgató most betekintést engedett a színfalak mögé. A fülöp-szigeteki Mark Lawrence I Garilao a FUNTASTIC YT csatorna készítője, naponta 1-2 rövid videót oszt meg, ezek főszereplői általában szürreális szituációkban látható, rajzfilmszerű növények és állatok.

A rövid videói naponta milliókhoz jutnak el, a legnézettebb videója közel 2 millió megtekintésnél jár. A csatorna már 590 ezer feliratkozót és 500 millió feletti megtekintést tud felmutatni.

Nyomtatják a pénzt az agyrohasztó videók

A fiatal tartalomgyáros elmondása szerint egy-egy videó elkészítése olyan két órát vesz igénye, a szövegekhez a ChatGPT-t használja, az animációhoz pedig a KlingAI szolgáltatást.

Garilao szerint halálra keresi magát a napi 2-4 óra munkával, újabban havi 9000 dollárt hoz a csatornája, ami olyan 3 millió forintot jelent.

A csatornájának számai alapján hihetően hangzik, hogy tényleg kisajtol ennyi pénzt a YouTube hirdetési rendszeréből. Az általa készített jellegű, agyrohasztó tartalmak kritikusai pedig fortyoghatnak a mérgükben: amíg ez így megy, addig nem fognak eltűnni hozzá hasonló ügyeskedők a videómegosztókról.

A helyzet megoldása nem látszik, hiszen a YouTube-ot vagy a TikTokot nem zavarják ezek tartalmak. Megtekintéseket hoznak és lekötik a közönség figyelmét, azaz megfelelnek az üzleti érdekeiknek.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!