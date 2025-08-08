Bekeményítenek a streamingszolgáltatók, ennek kevesen fognak örülni!

Nem félnek többé a saját előfizetőiktől a streamingcégek, a Netflix sikerét látva egymás után kezdtek kíméletlenül lecsapni a jelszómegosztó ügyfeleikre. Az érintett előfizetők a nevük és a jelszavuk átadásával lehetővé teszik a családtagjaik és barátaik számára, hogy azok a saját otthonaikban ingyen nézzék a videószolgáltatásokban elérhető filmeket és sorozatokat, ami bevételkiesést okoz a vállalatoknak.

Lassan nem marad olyan prémium videószolgáltatás, amelyik ne csapna le a jelszómegosztókra

Fotó: MAHZA D'BRATA / Unsplash

A nagyok között az egyik utolsóként tavaly az HBO Max is beállt a sorba. Az ősztől kedves üzenetekkel kezdte felhívni a jelszómegosztáson kapott előfizetők figyelmét, hogy sértik a felhasználási feltételeket, így vagy tegyék ki az illetéktelen nézők szűrét a felhasználó fiókjaikból, vagy fizessenek helyettük pótdíjat, extra tagként vegyék fel őket a felhasználói fiókjaikba.

Bekeményít a videószolgáltatás

A jelszómegosztásra való lecsapás az HBO Max esetében még mindig nem globális, többek közt hazánkban sem élesítették a rendszert, de ami késik, az nem múlik.

Addig is a Warner Bros. Discovery videószolgáltatásokért is felelős vezetője most bejelentette, hogy idén szeptembertől az HBO Max agresszívebb lesz a jelszómegosztókkal szemben.

JB Perrette szerint nem csak keményebb hangvételűvé válnak az HBO Max üzenetei, de cselekvésre fogja kényszeríteni a jelszómegosztókat, nem tudják majd többé kinyomni és elfelejteni a potyautasok miatti noszogatásait.

Egyelőre nem tudni, hogy hazánkban mikortól kezdődik a videószolgáltatás jelszómegosztás elleni harca, továbbá mennyibe kerülhet az extra tagok felvétele. Az USA-ban olyan 2700 forintnak megfelelő 7,99 dollárt kér kértük, de hazánkban a regionális árazás miatt várhatóan olyan 1200-1500 forint magasságában lehet majd a díj.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!