Jövőre a mesterséges intelligencia is segíthet az érettségizőknek?

Dánia oktatási minisztériuma bejelentette, hogy 2026-tól bizonyos középiskolákban lehetővé teszik a diákok számára, hogy mesterséges intelligencia eszközöket használjanak angol nyelvű szóbeli érettségi vizsgáik előkészítéséhez. Ez az intézkedés – amint azt az oktatásért felelős miniszter, Mattias Tesfaye kifejtette – még kísérleti stádiumban van, és csupán a vizsga szóbeli részére terjed ki.
A vizsga menete a következő: a diák megkapja a témáját, majd egyórás felkészülési idő áll rendelkezésére, ezalatt szabadon használhat minden rendelkezésre álló eszközt, beleértve az AI-t is. A felkészülés után élőben adja elő a prezentációját egy vizsgabiztos előtt. Az írásbeli vizsgát viszont részben kézzel kell megoldani, hogy csökkentsék a digitális eszközöktől való túlzott függést.
A miniszter hangsúlyozta, hogy az érettségizők a digitális világ részesei, de egyben az analóg oktatás eszközeire is támaszkodnak. Szerinte így készülhetnek fel legjobban arra a valóságra, amelyben a tanulást és a munkát egyaránt digitális és analóg környezet formálja. Az AI használatát ösztönözni kívánják, de a tanulmányi követelményeket továbbra is meg kell tartani.
A kézírás alkalmazása az írásbeli vizsgarésznél tudatos döntés, hiszen a személyes nyelvstílus kialakulásának és a csalások megelőzésének fontos eszköze egyaránt lehet.
Dánia már korábban is engedélyezte az internet használatát érettségik során, még 2008 óta. Az AI bevezetése azonban új lépés az oktatás digitalizációjában, amely csak önkéntesen csatlakozó iskolákban zajlik. Így kísérleti jelleggel próbálják megtalálni az oktatás hagyományai és a digitális eszköztámogatás közötti egyensúlyt.
Dánia döntése, miszerint 2026-tól a diákok AI eszközöket használhatnak az angol szóbeli érettségin való felkészülésre, jelentős lépést jelent a modern oktatási technológiák integrációjában. A kísérleti program célja, hogy a digitális és analóg világ egyensúlyát megőrizve a lehető legjobb felkészülést nyújtsa a tanulóknak. Kérdéses ugyanakkor, hogy az AI használata miként hat hosszú távon a nyelvi készségek fejlődésére, és milyen hatással lesz az oktatás egyenlőségére.
