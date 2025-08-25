Jövőre a mesterséges intelligencia is segíthet az érettségizőknek?

Dánia oktatási minisztériuma bejelentette, hogy 2026-tól bizonyos középiskolákban lehetővé teszik a diákok számára, hogy mesterséges intelligencia eszközöket használjanak angol nyelvű szóbeli érettségi vizsgáik előkészítéséhez. Ez az intézkedés – amint azt az oktatásért felelős miniszter, Mattias Tesfaye kifejtette – még kísérleti stádiumban van, és csupán a vizsga szóbeli részére terjed ki.

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A vizsga menete a következő: a diák megkapja a témáját, majd egyórás felkészülési idő áll rendelkezésére, ezalatt szabadon használhat minden rendelkezésre álló eszközt, beleértve az AI-t is. A felkészülés után élőben adja elő a prezentációját egy vizsgabiztos előtt. Az írásbeli vizsgát viszont részben kézzel kell megoldani, hogy csökkentsék a digitális eszközöktől való túlzott függést.

Miért hozták ezt a döntést?

A miniszter hangsúlyozta, hogy az érettségizők a digitális világ részesei, de egyben az analóg oktatás eszközeire is támaszkodnak. Szerinte így készülhetnek fel legjobban arra a valóságra, amelyben a tanulást és a munkát egyaránt digitális és analóg környezet formálja. Az AI használatát ösztönözni kívánják, de a tanulmányi követelményeket továbbra is meg kell tartani.

A kézírás alkalmazása az írásbeli vizsgarésznél tudatos döntés, hiszen a személyes nyelvstílus kialakulásának és a csalások megelőzésének fontos eszköze egyaránt lehet.

A dán vizsgamodell és nemzetközi trendek

Dánia már korábban is engedélyezte az internet használatát érettségik során, még 2008 óta. Az AI bevezetése azonban új lépés az oktatás digitalizációjában, amely csak önkéntesen csatlakozó iskolákban zajlik. Így kísérleti jelleggel próbálják megtalálni az oktatás hagyományai és a digitális eszköztámogatás közötti egyensúlyt.

Várható előnyök és kockázatok

Segítséget nyújthat a diákoknak abban, hogy kreatív, gyors oldalról közelítsék meg a témát

A digitális világra való felkészülés szempontjából korszerű megoldás lehet

Megőrzi a nyelvi készségek fejlődésének hagyományos formáit az írásbeli kézírás fenntartásával

Egyelőre még nincs bizonyíték arra, hogy az AI használata valóban jobb vizsgaeredményekhez vezetne

Felmerülhet, hogy a diákok túlzottan az AI-ra támaszkodnak, ezzel háttérbe szorítva a saját nyelvi fejlődést

Bizalmi kérdéseket vethet fel: mennyire fair, ha egyes iskolák élnek a lehetőséggel, mások nem

Összegzés

Dánia döntése, miszerint 2026-tól a diákok AI eszközöket használhatnak az angol szóbeli érettségin való felkészülésre, jelentős lépést jelent a modern oktatási technológiák integrációjában. A kísérleti program célja, hogy a digitális és analóg világ egyensúlyát megőrizve a lehető legjobb felkészülést nyújtsa a tanulóknak. Kérdéses ugyanakkor, hogy az AI használata miként hat hosszú távon a nyelvi készségek fejlődésére, és milyen hatással lesz az oktatás egyenlőségére.