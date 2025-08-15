Ez az apró hiba bárkit lenyomozhatóvá tesz

A WhatsAppon küldött linkek eddig automatikusan kísérőképet és rövid szöveget kaptak, hogy a címzett előre láthassa, mi várja a kattintás után. Ez a vizuális kényelem azonban nem csak képet és címet ad át – a háttérben a felhasználó IP-címe is kikerülhet harmadik felekhez. A problémára a WABetaInfo hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy a funkció révén a webhelyek és más szolgáltatók nyomon követhetik, milyen útvonalon böngészik az adott felhasználó.
Ez a biztonsági rés nem teljesen új a techvilágban: hasonló esetet 2016-ban az iMessage-nél is felfedeztek, ahol a linkelőnézet lekérése közvetlenül a felhasználó eszközéről történt – és nem csak arról, hanem minden, ugyanahhoz az Apple ID-hoz kapcsolt készülékről. Ez lehetőséget adott a támadóknak, hogy összekapcsolják az eszközöket és nyomon kövessék a felhasználót.
Az IP-cím nem csak egy számhalmaz: meghatározza a felhasználó hozzávetőleges földrajzi helyzetét, és összekapcsolható a böngészési előzményekkel. Bizonyos esetekben eszköztípus és operációs rendszer-információk is kinyerhetők, amelyek célzott támadások alapjául szolgálhatnak.
Más üzenetküldő platformok – például a Slack vagy a Facebook Messenger – már korábban bevezettek védelmi mechanizmusokat, például proxyszervereket, hogy elrejtsék a felhasználó valódi IP-címét. A WhatsApp viszont eddig a közvetlen kapcsolatot használta, ami nagyobb kockázatot hordozott.
A legújabb WhatsApp béta-verziókban már megjelent az opció, amellyel egyetlen mozdulattal kikapcsolható a linkelőnézet. A beállítás aktiválása után a küldött linkek csupán kattintható szövegként jelennek meg, vizuális kísérőanyag nélkül – cserébe viszont az IP-cím rejtve marad.
Így található meg a funkció:
Mentés után azonnal érvénybe lép a változtatás
Ez a funkció jelenleg az iOS 24.7.10.76 és az Android 2.24.8.11 béta-verziókban érhető el, de a WhatsApp ígérete szerint a következő frissítésekben mindenki számára elérhetővé válik.
A WhatsApp lépése nemcsak a biztonságtudatos felhasználóknak kedvez, hanem mindenkinek, aki szeretné jobban kontrollálni, milyen adatokat oszt meg. A linkelőnézet látványos, de a digitális magánszféra szempontjából érdemes átgondolni, valóban szükség van-e rá. Az opció kikapcsolásával a felhasználó visszaveszi az irányítást az adatai felett – ami 2025-ben már nem extra, hanem alapelvárás.
