Vigyázat, újfajta csalás terjed a neten!

Az utóbbi hetekben több európai ország rendőrsége figyelmeztette a lakosságot a WhatsAppon terjedő új átverési hullámra. A csalás lényege, hogy a felhasználó kap egy üzenetet, amelyben ismerősnek tűnő név alatt megjelenik egy szavazási link. A szöveg rendszerint hétköznapi és barátságos, például: „Kérlek, szavazz, melyik nap lenne jó a találkozóra”. Ez az ártalmatlan gesztus mögött azonban egy jól felépített trükk rejlik.

A WhatsApp-felhasználók körében egy új csalási hullám indult, ahol ismerősök nevében érkező szavazási linkekkel csapják be az embereket.

A linkre kattintva az áldozat egy olyan weboldalra kerül, ahol telefonszám megadását vagy megerősítést kérik. Ezzel a csalók hozzáférést szerezhetnek a WhatsApp-fiókhoz, és azonnal átveszik az irányítást. A megszerzett fiókokkal aztán újabb üzeneteket küldenek az ismerősöknek, még inkább hitelessé téve a csalást. Az így megszerzett adatokkal pénzt is kérhetnek a kontaktlistán szereplő emberektől, például egy sürgős átutalásra hivatkozva.

Miért különösen veszélyes ez a módszer?

A legtöbb ember hajlamos megbízni abban, amit közeli ismerősétől kap. Ha valaki a legjobb barátja nevével kap szavazási linket, kevésbé gyanakszik. A csalók pontosan erre építenek: a bizalom kijátszására. Ráadásul a fiók megszerzése után azonnal hozzáférnek a kontaktokhoz, a csevegési előzményekhez, és megkezdhetik a további manipulációt. Ezért a kár nem csak az eredeti áldozatot, hanem egész kapcsolati hálóját is érinti.

Az is aggasztó, hogy az ilyen támadások mögött gyakran jól szervezett csoportok állnak, akik egyszerre több ezer embert is megcéloznak. A siker kulcsa a gyorsaság: minél előbb elérik, hogy valaki megadja a telefonszámát vagy a biztonsági kódját, annál gyorsabban tudják terjeszteni a csalást.

A védekezés fontos WhatsAppon is!

Ne kattintsunk gyanús linkekre – még akkor sem, ha ismerősünk küldte. Ha bizonytalanok vagyunk, hívjuk fel az illetőt.

– még akkor sem, ha ismerősünk küldte. Ha bizonytalanok vagyunk, hívjuk fel az illetőt. Soha ne adjuk meg a telefonszámunkat vagy kódjainkat külső weboldalakon, amelyeket üzenetben kaptunk.

külső weboldalakon, amelyeket üzenetben kaptunk. Kapcsoljuk be a kétlépcsős azonosítást a WhatsAppban, így sokkal nehezebb lesz átvenni a fiókot.

a WhatsAppban, így sokkal nehezebb lesz átvenni a fiókot. Figyeljük a fiókunk aktivitását – ha gyanús belépést érzékelünk, azonnal módosítsuk a jelszót és értesítsük az ismerőseinket.

– ha gyanús belépést érzékelünk, azonnal módosítsuk a jelszót és értesítsük az ismerőseinket. Osszuk meg a tudást – beszéljünk családtagjainkkal és barátainkkal erről a csalásról, mert a közös tudatosság a legjobb védelem.

Összegzés

A WhatsAppon terjedő szavazásos csalás jól példázza, hogy a kibertámadók ma már nem csupán technikai trükkökkel, hanem pszichológiai manipulációval is dolgoznak. A barátok és családtagok bizalmára építenek, és ezzel hatalmas károkat okozhatnak. A védekezés kulcsa a tudatosság: minden gyanús üzenetet kétkedéssel kell fogadni, még akkor is, ha közeli ismerőstől érkezik. Ha figyelünk a részletekre és betartjuk az alapvető biztonsági szabályokat, sok kellemetlenségtől óvhatjuk meg magunkat és a környezetünket.