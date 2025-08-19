Vigyázat, újfajta csalás terjed a neten!

Az utóbbi hetekben több európai ország rendőrsége figyelmeztette a lakosságot a WhatsAppon terjedő új átverési hullámra. A csalás lényege, hogy a felhasználó kap egy üzenetet, amelyben ismerősnek tűnő név alatt megjelenik egy szavazási link. A szöveg rendszerint hétköznapi és barátságos, például: „Kérlek, szavazz, melyik nap lenne jó a találkozóra”. Ez az ártalmatlan gesztus mögött azonban egy jól felépített trükk rejlik.
A linkre kattintva az áldozat egy olyan weboldalra kerül, ahol telefonszám megadását vagy megerősítést kérik. Ezzel a csalók hozzáférést szerezhetnek a WhatsApp-fiókhoz, és azonnal átveszik az irányítást. A megszerzett fiókokkal aztán újabb üzeneteket küldenek az ismerősöknek, még inkább hitelessé téve a csalást. Az így megszerzett adatokkal pénzt is kérhetnek a kontaktlistán szereplő emberektől, például egy sürgős átutalásra hivatkozva.
A legtöbb ember hajlamos megbízni abban, amit közeli ismerősétől kap. Ha valaki a legjobb barátja nevével kap szavazási linket, kevésbé gyanakszik. A csalók pontosan erre építenek: a bizalom kijátszására. Ráadásul a fiók megszerzése után azonnal hozzáférnek a kontaktokhoz, a csevegési előzményekhez, és megkezdhetik a további manipulációt. Ezért a kár nem csak az eredeti áldozatot, hanem egész kapcsolati hálóját is érinti.
Az is aggasztó, hogy az ilyen támadások mögött gyakran jól szervezett csoportok állnak, akik egyszerre több ezer embert is megcéloznak. A siker kulcsa a gyorsaság: minél előbb elérik, hogy valaki megadja a telefonszámát vagy a biztonsági kódját, annál gyorsabban tudják terjeszteni a csalást.
A WhatsAppon terjedő szavazásos csalás jól példázza, hogy a kibertámadók ma már nem csupán technikai trükkökkel, hanem pszichológiai manipulációval is dolgoznak. A barátok és családtagok bizalmára építenek, és ezzel hatalmas károkat okozhatnak. A védekezés kulcsa a tudatosság: minden gyanús üzenetet kétkedéssel kell fogadni, még akkor is, ha közeli ismerőstől érkezik. Ha figyelünk a részletekre és betartjuk az alapvető biztonsági szabályokat, sok kellemetlenségtől óvhatjuk meg magunkat és a környezetünket.
