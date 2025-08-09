Fontos hír jött a Windows 10 tulajdonosoknak

Mostanra rengeteg hírben és cikkben tudósítottunk a kellemetlen tényről, hogy a 2025. október 14-én befutó összegző frissítéssel megszűnik az immár tíz éves Windows 10 normál terméktámogatása. A kérdéses napot követően a rendszert futtató számítógépek a megszokott módon funkcionálnak majd, de biztonsági frissítések többé nem járnak hozzájuk automatikusan.

Vészesen közeleg a Windows 10 általános támogatásának megszűnése

A Windows 10 rendkívül magas piaci részesedése miatt a Microsoft persze nem hagyhatja magára a régi számítógépeket. Emiatt elérhető lesz egy kiterjesztett támogatási program a Windows 10-hez, ebbe belépve egy darabig még elérhetőek lesznek hozzá a fontos biztonsági javítások.

Az üzleti és állami szereplők legfeljebb három évig és csak pénzért vehetnek majd biztonsági frissítéseket a Windows 10-es számítógépeikhez. Ezzel szemben a lakossági ügyfelek csak egy évig kérhetnek majd kiterjesztett támogatást, de legalább nem lesz muszáj fizetniük érte, a Microsoft kitalált számukra egy ingyenes módszert is a frissítések beszerzésére.

Fontos részletre derült fény a Windows 10 extra támogatásáról

A kiterjesztett támogatási program fogyasztói verziójának a részleteivel eddig adós maradt a Microsoft. A vállalat a mai napig nem adott listát arról, hogy a lakossági ügyfeleknek a különféle országokban és pénznemekben mennyit kell majd fizetniük a Windows 10 plusz javításaiért, már ha a fizetős utat választják.

Az amerikai 30 dollár plusz adó alapján itthon olyan bruttó 13 ezer forint van kilátásban az egy évnyi támogatásért.

Szerencsére egy másik gyakori kérdést most végre tisztázott a cég: mi van akkor, ha valaki több Windows 10-es számítógéppel is rendelkezik, vagy több Windows 10-es PC van a családban?

A Microsoft szerint aki belép a kiterjesztett támogatási programba, az tíz számítógépre kap jogot a Windows 10 pluszban jövő frissítéseinek a telepítésére.

A frissítések telepítéséhez szükséges licenc az ügyfelek Microsoft-fiókjához van rendelve. Emiatt ha egy frissíteni kívánt számítógépen nincs beállítva a frissítések megkapására jogosult felhasználó, azokon muszáj lesz hozzáadni egyet a Gépház alkalmazáson keresztül.