Fontos hír jött a Windows 10 tulajdonosoknak

Mostanra rengeteg hírben és cikkben tudósítottunk a kellemetlen tényről, hogy a 2025. október 14-én befutó összegző frissítéssel megszűnik az immár tíz éves Windows 10 normál terméktámogatása. A kérdéses napot követően a rendszert futtató számítógépek a megszokott módon funkcionálnak majd, de biztonsági frissítések többé nem járnak hozzájuk automatikusan.
A Windows 10 rendkívül magas piaci részesedése miatt a Microsoft persze nem hagyhatja magára a régi számítógépeket. Emiatt elérhető lesz egy kiterjesztett támogatási program a Windows 10-hez, ebbe belépve egy darabig még elérhetőek lesznek hozzá a fontos biztonsági javítások.
Az üzleti és állami szereplők legfeljebb három évig és csak pénzért vehetnek majd biztonsági frissítéseket a Windows 10-es számítógépeikhez. Ezzel szemben a lakossági ügyfelek csak egy évig kérhetnek majd kiterjesztett támogatást, de legalább nem lesz muszáj fizetniük érte, a Microsoft kitalált számukra egy ingyenes módszert is a frissítések beszerzésére.
A kiterjesztett támogatási program fogyasztói verziójának a részleteivel eddig adós maradt a Microsoft. A vállalat a mai napig nem adott listát arról, hogy a lakossági ügyfeleknek a különféle országokban és pénznemekben mennyit kell majd fizetniük a Windows 10 plusz javításaiért, már ha a fizetős utat választják.
Az amerikai 30 dollár plusz adó alapján itthon olyan bruttó 13 ezer forint van kilátásban az egy évnyi támogatásért.
Szerencsére egy másik gyakori kérdést most végre tisztázott a cég: mi van akkor, ha valaki több Windows 10-es számítógéppel is rendelkezik, vagy több Windows 10-es PC van a családban?
A Microsoft szerint aki belép a kiterjesztett támogatási programba, az tíz számítógépre kap jogot a Windows 10 pluszban jövő frissítéseinek a telepítésére.
A frissítések telepítéséhez szükséges licenc az ügyfelek Microsoft-fiókjához van rendelve. Emiatt ha egy frissíteni kívánt számítógépen nincs beállítva a frissítések megkapására jogosult felhasználó, azokon muszáj lesz hozzáadni egyet a Gépház alkalmazáson keresztül.
Erre példát hozva mondjuk azt, hogy egy háromfős családban mindenkinek saját Windows 10-es számítógépe van. Ha apu kifizeti a 30 dollárt a frissítésekért a saját Windows 10-es számítógépén, akkor az anyu és a gyerek Windows 10-es számítógépei is megkaphatja a frissítéseket. Viszont ehhez az apu kénytelen lesz mindkettejük számítógépén létrehozni egy plusz felhasználói fiókot a Windowsban, azt a fajtát, amelyikbe a microsoftos e-mail-címével és jelszavával kell belépnie.
Mindez azt is jelenti, hogy Windows 10-ben régimódi offline felhasználói fiókot használók nem vehetnek részt a kiterjesztett támogatási programban, ehhez kötelezően Microsoft-fiókkal kell bejelentkezni a rendszerben.
